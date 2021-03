Personal de Instituto de Rehabilitación protesta por falta de vacuna COVID

Este martes 2 de marzo, una veintena de trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) cerraron Periférico y la Avenida Xochimilco en protesta porque no los han vacunado contra COVID-19. Ayer también organizaron una protesta pero al interior del Instituto, frente a la oficina de Recursos Humanos. Los trabajadores se quejan de que ni siquiera les han dado fecha para la aplicación del biológico.

De acuerdo al plan de vacunación hecho público por el gobierno federal, se vacunaría primero al personal de salud de los hospitales COVID. El Instituto Nacional de Rehabilitación no está en esta categoría.

Las fechas oficiales para la inmunización marcan que al personal de salud de primera línea, unos 1.1 millones de personas, se les vacunaría entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Al personal de salud restante y personas de 60 años y más, unos 14.4 millones de personas, la inmunización se les administraría entre febrero y abril de 2021.

Aun así, los mismos trabajadores del INR señalan que ya se ha vacunado a personal de áreas como urgencias, laboratorios la zona de atención a pacientes quemados, unos 600 empleados en total de los alrededor de 2,500 que hay en el Instituto. Sin embargo, otro personal, como el que está en consulta externa de ortopedia sigue sin recibir la inmunización.

Ana, a quien llamaremos así porque ha pedido reservar su identidad real, es afanadora. Trabaja justo en esta área, en la consulta externa de ortopedia. Estuvo en las protestas del primero y 2 de marzo. Dice que a ella le preocupa seguir sin la vacuna contra COVID porque es población vulnerable: padece artritis reumatoide y toma medicamentos que afectan su sistema inmune.

Una de las tareas que debe cumplir en la consulta externa es proporcionar las sillas de ruedas a las personas que las necesitan; es decir, sí tiene contacto con pacientes. También le toca llevar a la lavandería alguna de la ropa que usan los enfermos. Equipo de protección asegura que no le dan. “La careta que uso y los cubrebocas me los compro yo. De aquí (del Instituto) solo agarro los guantes”, afirma.

Ana admite que no son hospital COVID, “pero luego las personas tienen síntomas y no lo dicen por temor a que no los vayan a atender y nosotros estamos en riesgo constante”, asegura. La afanadora dice que las autoridades del INR se deslinda diciéndoles que la llegada de las vacunas y la administración no es cosa de ellos, sino de la Secretaría de Salud.

También Diana Gutiérrez, médica adscrita al área de Comunicación Humana del Instituto está preocupada por la falta de vacunas. Dice que de este departamento solo han vacunado a los médicos residentes porque ellos se encargan de tomar muestras para pruebas COVID.

Por ahora los servicios regulares en Comunicación Humana están suspendidos, pero les mandan pacientes para hacer estudios urgentes y los hacen ir todos los días al Instituto. “Hay compañeros que vienen en transporte público y eso es un riesgo. Les pedimos hacer guardias, por esto de que solo se están atendiendo estudios urgentes, para no estar todos aquí, pero las autoridades no aceptaron”.

La molestia de los trabajadores también radica en que, de acuerdo a su versión, el director que recién terminó su periodo, José Clemente Ibarra León, permitió que durante enero y febrero se vacunara personal del Instituto que no tiene trato con pacientes, como algunos jefes de servicio y sus secretarias.

Animal Político preguntó al área de comunicación de la Secretaría de Salud si había una fecha establecida para vacunar a los empleados de este hospital, pero la respuesta fue que aun no hay fecha. También se les cuestionó si tenían registro de las denuncias sobre que el director saliente había permitido la vacunación de personal que no está en contacto con pacientes, pero la respuesta fue que no tienen registro de ninguna denuncia al respecto.

En la conferencia del lunes primero de marzo por la noche, José Luis Alomía, director de epidemiología aseguró que al resto del personal de salud se le irá vacunando conforme vayan llegando las vacunas. Este martes, el gobierno federal recibió otras 852 mil 150 dosis de Pfizer-BioTech.