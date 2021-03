Quien quiera pleito en Morena que le dé pal PRI: Salgado a opositores

A tres días de que Morena confirmó la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el aspirante mandó un mensaje a quienes se oponen dentro del partido.

“Nos peleamos, nos decimos cosas como en la familia, pero llega el momento en que ya, ya, ya, ahorita vamos a salir unidos todos juntos, eso ya pasó, eso ya pasó, no quiero pleitos en Morena, el que quiera pleito en Morena allá, que le dé pa’lla, que le dé pal PRI, que le dé pa’ otro lado, aquí no va a haber pleitos”, dijo Félix Salgado, quien ha sido denunciado por violación y abuso sexual.

Entérate: Mujeres de Morena piden no registrar a Salgado como candidato de Guerrero

Este 13 de marzo, la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena confirmó la nominación del senador con licencia como abanderado, tras realizar una nueva encuesta que fue levantada en Guerrero este fin de semana.

Salgado Macedonio dijo que siempre respetó las decisiones del partido sobre las encuestas y que siempre se sintió seguro de ganarlas.

“Yo dije voy a la encuesta y quien gane lo voy a apoyar, no me voy a oponer ni hacer berrinche ni que me voy a otro partido, yo me quedo en Morena”, dijo en evento de campaña en Chilpancingo, Guerrero.

Este 14 de marzo, Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado Macedonio por violación, informó que decidió no impulsar más acciones penales contra el candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, ante la imposibilidad de costear los gastos y la indiferencia de las autoridades.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal, pues, hasta el momento, por parte de la FGR y la FGJG me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esta vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el Estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, expresó en un comunicado.

Señaló que “si nuestras instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denunciamos, si no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradiquen los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas, sino de las autoridades.