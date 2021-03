Mujeres protestan contra Félix Salgado; policía de CDMX impide su paso

Un grupo de mujeres fue encapsulado por policías de la Ciudad de México cuando intentaban llegar hasta las puertas de Palacio Nacional, para protestar contra la posible candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

El grupo de manifestantes feministas llegó desde las primeras horas de este martes a la plancha del Zócalo y comenzaron con las protestas luego de iniciar la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Instantes después, policías del grupo Atenea, integrado por mujeres, encapsularon a las manifestantes e inició un enfrentamiento entre ambos grupos.

Las policías lograron llevar a las manifestantes hasta la calle 20 de noviembre, donde aún continúan encapsuladas.

De acuerdo con Noticieros Televisa, luego de manifestarse en Palacio Nacional, las mujeres se dirigirían a la sede nacional de Morena.

Al ser cuestionado sobre la manifestación, el presidente López Obrador dijo que ya no hay nada más que agregar sobre el tema de Salgado Macedonio.

“No voy a responder, ya he dicho lo que pienso (…) no hay más que decir ni que agregar. No quiero opinar”, respondió.

El presidente sostuvo que el pueblo de Guerrero será el único que decidirá, a través de un proceso democrático, si Félix Salgado Macedonio llega a la candidatura para ser gobernador.

“Sostengo que no deben haber linchamientos por politiquería y por eso existen las instancias legales, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial. Y eso es lo que puedo opinar. Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines, ¿de cuando acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista?”, cuestionó.

"No quiero opinar": Al ser cuestionado sobre la candidatura de @FelixSalMac y las protestas feministas en Palacio Nacional, @lopezobrador_ insistió en que es el pueblo de Guerrero el que debe decidir y que "no debe haber linchamientos por politiquería". pic.twitter.com/84j6Wbm9Cg — Animal Político (@Pajaropolitico) March 2, 2021

La noche de este lunes la dirigencia de Morena informó que se repetirá la encuesta en Guerrero para elegir “definitivamente” a su candidato o candidata a la gubernatura.

Esto luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) cuestionó la idoneidad de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso sexual.

Los resultados de la nueva encuesta se informarán en los próximos días.

