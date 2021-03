Profesor de la UP renuncia por hacer comentarios misóginos sobre el 8M

“Voy a hacer una pregunta bastante justa, equitativa y constitucional: ¿Cuándo es el día de los hombres?”, preguntó en plena clase Alfonso López Portugal Aguirre, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Sus comentarios fueron grabados y subidos a redes sociales, donde se señalaron como misóginos.

El 9 de marzo, mientras las alumnas estaban realizando el paro nacional, también conocido como “Un día sin nosotras”, el licenciado aprovechó su clase de Teoría General de las Obligaciones para realizar comentarios irónicos sobre la ausencia de las mujeres.

El #9M paramos para intentar crear consciencia en la sociedad de que nosotras importamos. Para esto necesitamos apoyo de la educación que brindan nuestras familias, amigos y profesores. Que decepción que una universidad prestigiosa como la @UPMexico tenga profesores así: pic.twitter.com/VhwuO6AroR — FeminoticiasMexico (@feminoticias) March 10, 2021

Preguntó cuándo era el día internacional de los hombres, a lo cual un alumno le señaló que es el 19 de noviembre. Entonces comenzó a formular preguntas denostando al movimiento feminista.

“¿Y nos van a dar chance ese día de faltar, ir a echar desmadre y vomitar, ponernos briagos?”, indaga y cuando le contestan negativamente, continúa: “¿Y entonces por qué pueden faltar? A mí me parece esto discriminatorio, nos están viendo como gatos de bajo pelaje”.

“No les pasen la tarea, para que no la hagan”, finaliza.

Al día siguiente el video fue viralizado en redes sociales, donde en primera instancia, alumnas de la institución comenzaron a comentar su desaprobación y molestia hacia la falta de respeto que el académico mostró al movimiento feminista. Poco después más mujeres se unieron a los reclamos.

A su vez, se comenzó a etiquetar las cuentas oficiales de la Universidad Panamericana, preguntando cuál era su postura y si tomarían cartas en el asunto.

@UPMexico Todo mi orgullo de estudiar en su Institución se perdió con este video. Realmente espero que tomen cartas en el asunto. No sé, pero yo no conozco a ninguna compañera que haya utilizado el día de ayer para “echar desmadre y vomitar”. Que vergüenza de profesor. — Vanessa Ker (@VanessaKer2) March 11, 2021

Mientras que la cuenta principal no emitió un comentario hasta horas después de que el material audiovisual alcanzó su máxima difusión, las redes sociales de la Facultad de Derecho comenzaron a replicar publicaciones.

Hola. Entendemos la situación y preocupación de todos respecto al video que está circulando en redes sociales de uno de nuestros académicos. Queremos informarles que estamos dando seguimiento a este tema. — Facultad de Derecho (@MxDerechoUP) March 11, 2021

Poco después de que se subiera el primer video, se compartió un segundo fragmento de la misma clase, antes de que terminara. En esta ocasión, los comentarios incluyeron lenguaje altisonante.

“Todas las pendejadas que puede decir uno cuando no hay compañeras, ¿por qué no hacemos clases nada más así? y que nos valga madre todo, ¿no? Yo soy de esa pinche idea, para que lo vayan promoviendo, si no, córtenle su pinche Internet”.

Pese a que este video no fue tan compartido como el primero, causó el mismo efecto de indignación y enojo entre las integrantes de la comunidad estudiantil de la Universidad, así como mujeres que se enteraron al respecto.

Alrededor de las 23:00 horas del 10 de marzo, la Universidad Panamericana emitió un comunicado en el cual informó sobre la renuncia del docente, quien, afirmó la institución, “reconoció su error”.

A toda la comunidad UP. pic.twitter.com/PkPnpI0Wvo — Universidad Panamericana Ciudad de México (@UPMexico) March 11, 2021

“Una vez que tuvo verificativo la comparecencia del profesor, este reconoció su error y presentó su renuncia, que le fue aceptada de inmediato en reunión extraordinaria del Comité de Dirección de la Facultad, por tratarse de un hecho inaceptable”.

En el documento, firmado por el Comité de la Facultad de Derecho, se afirmó que esta última “reprobaba energéticamente” cualquier expresión o perjuicio de la dignidad de la mujer.

“En coherencia con los principios y valores que animan la labor de la Universidad Panamericana, que tiene como imperativos esenciales el respeto a la dignidad de la persona (…) este tipo de expresiones no pueden ser toleradas en ninguna circunstancia”.

Sin embargo, muchos de los comentarios seguían pidiendo más acciones de parte de la Universidad para erradicar toda clase de violencia de género y misoginia.

Ya violencia de género no se acaba con una simple renuncia. Es tiempo de que actúen en contra del machismo y la violencia de género. — Guillermo Ucha Cabadas (@guillermouchac) March 11, 2021