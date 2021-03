Robles denuncia trato desigual con otros acusados por La Estafa Maestra

La exsecretaria Rosario Robles señaló que no ha recibido propuestas para acordar un procedimiento abreviado por el caso de La Estafa Maestra, y reclamó que no ha recibido el mismo trato que otras personas involucradas, como Emilio Zebadúa.

Te puede interesar: Estafa Maestra: ASF denuncia nuevos desvíos por más de 100 mdp en Sedatu; suman 39 casos vs gestión Robles

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la exfuncionaria dijo que nadie la ha visitado en el penal de Santa Martha Acatitla para negociar una propuesta, y reclamó que hay “quien está en la misma causa conmigo y no ha pisado ni un minuto la cárcel, porque se le dio ese criterio de oportunidad”.

“Por la afectación económica, familiar y de salud -porque cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo-, quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se ha dado a otros. No pido un privilegio, todo el tiempo he hablado de cancha pareja y no la he tenido”, expresó la extitular de la SEDATU y de SEDESOL.

Rosario Robles cuestionó que la hayan mandado a prisión “por una licencia falsa”.

“La Auditoría Superior de la Federación nunca pidió un procedimiento resarcitorio con relación a mi persona. Jamás, porque nunca encontró un elemento que implicara que yo tuviera que pahar un daño, nunca me demandó”, señaló.

“Quiero dejar claro este trato desigual, profundamente discriminatorio, (soy) la única mujer que está en a cárcel. Este sí es el pacto que no han podido romper, no pueden romper el pacto patriarcal porque forman parte de este pacto, y me da pena que mujeres puedan ser expresión de esa política patriarcal, de esta discriminación, porque soy la única, hoy por hoy, un año y medio después, que está en la cárcel”, reclamó la exsecretaria.

El pasado 26 de febrero, abogados de Robles acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha incumplido en instrumentar un acercamiento con la exfuncionaria para lograr un procedimiento abreviado por el delito de omisión en el caso de La Estafa Maestra.

Lee más: Caen más de 80% denuncias de la ASF por desvíos en tres años; impunidad persiste

La audiencia intermedia del proceso judicial de la exsecretaria fue aplazada para el próximo 26 de marzo.

Hasta ahora, la FGR sostiene su posición sobre una pena por 21 años de prisión y la reparación del daño que incluya la devolución de 5 mil millones de pesos. Sin embargo, la defensa de Rosario Robles sostiene que esta no procede porque no la acusan de haberse robado o enriquecido con los recursos, y porque simplemente no tiene ese dinero.