AMLO dice que el INE es el 'supremo poder conservador''

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la decisión del Consejo General del INE sobre revocar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y de otros 48 aspirantes de Morena, por no entregar sus gastos de precampaña.

“Es extraño porque antes no lo hacían ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no, antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Sin dar nombres o citar casos, López Obrador dijo que en administraciones pasadas el INE incluso daba registro a candidatos o partidos que no cumplían con los requisitos, por orden presidencial.

Lee más: ‘Sanción del INE es grosera y arbitraria’: Félix Salgado impugnará decisión vs su candidatura

Calificó que este tipo de acciones suelen ser antidemocráticas y parte de un juego sucio.

“Yo siempre voy a defender la democracia y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de los malandros de cuello blanco, se pisoteé la democracia”, agregó.

López Obrador cuestionó el trabajo del INE e insistió en que antes los órganos autónomos no alzaban la voz, ni exigían la aplicación de la ley.

“No es un asunto menor, se cayó en esta decadencia, en este proceso de degradación, entre otras cosas, por la falta d democracia y legalidad (…) les encanta tirar la piedra y esconder la mano y callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando supuestamente se ven afectados en sus intereses”, refirió.

Dijo que confía en que las autoridades encargadas resuelvan este caso conforme a derecho.

“No me voy a quedar callado en un asunto en el que nosotros padecimos mucho”, acotó.

El INE elige "quién es candidato y quién no", afirma @lopezobrador_ acerca de la reciente revocación del registro de 49 candidatos de Morena. "Yo fui víctima de esas maniobras en 2006", añade, "es un atentado a la democracia, un juego sucio". pic.twitter.com/hmUkVrzjgB — Animal Político (@Pajaropolitico) March 26, 2021

“El INE se equivocó”: Félix Salgado

Este jueves, con 7 votos a favor y 4 en contra, el Consejo General del INE revocó el registro del Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, por no entregar los informes que comprobaran el monto, origen y destino de los recursos que gastó en el periodo de precampañas.

Además de Salgado, el INE canceló el registro de otros 48 aspirantes de Morena por haber incurrido en la misma falta.

La mañana de este viernes, el morenista respondió a la sanción del INE calificándola como grosera y arbitraria”.

Salgado Macedonio, quien es acusado de violación y abuso sexual, dijo que el órgano electoral “se equivocó” y cuestionó sus facultades para tomar estas decisiones.