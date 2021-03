Víctima de Félix Salgado solicita protección por temor a represalias

Basilia ‘N’, víctima y denunciante de abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio, solicitó mecanismos nacionales e internacionales de protección para ella y su familia, ante el temor de sufrir alguna represalia.

“Quiero decir que el daño que están haciendo al no escuchar mi voz y el incumplimiento de las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno y que m he visto en la necesidad de pedir protección”, dijo Basilia en un video.

Señaló que a partir de ahora sus mensajes solo los transmitirá a través de las organizaciones SemMéxico y Cimac.

“…Pues si recurro directamente a los medios de comunicación, el fundador del partido, del cual también soy fundadora, y presidente (Andrés Manuel López Obrador) dice que me manipulan y me usan para otros intereses”.

En el video, Basilia lamenta que tanto militantes como simpatizantes de Morena apoyen a Salgado Macedonio y la desacrediten a ella como víctima, incluso acusándola de secuestradora, “esto es completamente contrario a los propósitos con los que formamos el partido de Morena”.

De acuerdo con Basilia desde el 5 de enero a la fecha ha pedido en cuatro ocasiones a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena medidas cautelares, para protección de su agresor.

“Aún hoy estaré dando respuesta a la contestación de mi agresor en el procedimiento ordinario sancionador que todavía sigue abierto en esta Comisión. No solo no me han dado las medidas cautelares para protegerme ante todas las falsedades y ambiente de odio sino que ha sido humillante la forma en com0 me convocaron a escuchar mi testimonio”, añadió.

Agregó que en la resolución del procedimiento de oficio ha pedido nuevamente medidas de protección urgentes, “y vuelvo a apelar a ustedes autoridades, dirigentes de mi partido, a la sociedad en general construyan las condiciones par que las mujeres como yo, que denuncian y pedimos justicia, tengamos las condiciones de seguridad para ser escuchadas y se haga justicia”.

Félix Salgado Macedonio enfrenta una investigación por violación y abuso sexual. Sin embargo, este lunes, y tras tres días de negociaciones en la dirigencia, se informó que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena hará una nueva consulta en Guerrero, luego de la cual se hará el registro de la candidatura.

Los resultados de la nueva encuesta se informarán en los próximos días.