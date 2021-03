Vitol no revela implicados en sobornos a Pemex, pero ofrece reparar daño

La empresa holandesa Vitol ofreció a México 30 millones de dólares como reparación de daño por actos de corrupción en Pemex, pero se negó a revelar quiénes fueron los funcionarios involucrados y cuáles los contratos.

Este miércoles, durante la conferencia matutina del presidente, el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza dijo que hace unas semanas Vitol llegó a un acuerdo con las autoridades de EU y pagó multas por actos de corrupción cometidos por la empresa, reconocidos por la empresa en algunos países; entre ellos, México. Situación que las autoridades mexicanas desconocían.

La empresa envió una carta al gobierno de México para informar que ya había resuelto el asunto en EU.

“Nosotros le respondimos al director de Vitol que nos daba gusto que ya hubiesen resuelto el problema con las autoridades americanas, pero que lo que no nos daba gusto era que nosotros ni enterados estábamos, porque se referían al soborno de alguno o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos.

“Entonces, les pedimos que nos informaran qué funcionario y por qué concepto se había generado ese soborno. La respuesta que nos dieron fue en el sentido de que por razones del debido proceso pues no podían darnos esa información”, dijo Romero Oropeza.

El director de Pemex agregó que se encuentran en negociaciones porque se tienen contratos vigentes con Vitol, pero “nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren”.

Vitol está acusada de haber pagado sobornos en México entre 2015 y 2020. Obtuvo permisos del gobierno mexicano para importar 57 mil millones de litros de combustible en los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto y en el arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Vitol ofreció a Pemex cerca de 30 millones de dólares, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se puede recibir ese dinero si no se conoce quién participó en actos de corrupción.

“Entonces, ahora dicen: Ya queremos también reparar el daño a México con estos 17 millones de dólares más otra cantidad, alrededor de 30 millones de dólares’, y la pregunta de Octavio ayer fue: ‘¿Cómo le hago? porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo’, o sea, están ofreciendo dinero, pero no se puede.

“Entonces, lo primero es: A ver, ¿quiénes recibieron el soborno? ‘Ah no, eso no se puede, no se puede decir’”, agregó el mandatario.

En el sexenio pasado, la empresa transnacional también obtuvo contratos para el suministro de energéticos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando ésta era dirigida por Enrique Ochoa, ahora diputado del PRI. Los montos pagados por dichos contratos fueron clasificados como confidenciales por la actual administración obradorista.

Varios exfuncionarios públicos de Pemex y la CFE pasaron a formar parte de la nómina de Vitol, a la que presuntamente beneficiaron desde sus anteriores encargos, constataron Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político.