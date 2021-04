Adultos mayores postrados, sin vacuna contra COVID en estados

“¿Cuándo me van a venir a vacunar?”, pregunta la señora Silvia Valerio a su hija todos los días. La mujer, de 69 años, lleva postrada en cama después de haber sufrido un infarto cerebral, que le dejó la mitad del cuerpo paralizada. Pesa 100 kilos y necesita oxígeno suplementario. No hay forma de trasladarla más que en ambulancia.

Silvia y su familia viven en la colonia La Loma, del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, entidad donde no hay, hasta el momento, vacunación a domicilio para las personas que no pueden moverse de su cama.

En México, el gobierno federal no ha definido una estrategia homogénea y clara para inmunizar en todo el país a esta población vulnerable. La vacunación a las personas postradas se ha hecho de forma desigual en los diferentes estados.

Mientras en Ciudad de México y Veracruz, gobernados por Morena, la estrategia para inmunizar a quienes están postrados en cama ya va muy avanzada, en otras entidades, como el Estado de México (PRI) y Jalisco (independiente), ni siquiera se ha definido cómo se hará para garantizar la aplicación a este grupo vulnerable.

Los estados donde sí llega la vacuna a casa

En la Ciudad de México, gobernada por Morena (bajo el mando de Claudia Sheinbaum), sí se ha vacunado en domicilio a quienes no pueden salir de sus casas. La Secretaría de Salud capitalina informó a Animal Político que hasta el momento se ha vacunado a 3 mil 337 personas postradas, en todas las alcaldías.

Desde el miércoles 17 de febrero arrancó el operativo para vacunar a los adultos mayores de las delegaciones de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Y así siguió avanzando la estrategia. En cada alcaldía, dos días después de que concluía el operativo en los macromódulos, arrancaba la inmunización en casa.

La oficina de comunicación del gobierno capitalino aseguró que esta estrategia se ha desplegado en total coordinación con las autoridades federales. “El gobierno de México define la estrategia y el gobierno de la Ciudad trabaja en coordinación con ellos”, señalaron.

En Veracruz, otro estado gobernado por Morena (bajo el mando de Cuitláhuac García), también ya inició la inmunización a personas postradas. En las ciudades más grandes, como Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Veracruz (puerto) y Xalapa están claramente indicadas, en el portal del gobierno del Estado, las fechas en las que las Brigadas Correcaminos asistirán a los domicilios.

La Secretaría de Salud del estado informó a Animal Político que la vacunación a personas postradas se está haciendo ya en toda la entidad, solo que en las ciudades más grandes está calendarizada unos días después de que se termina de vacunar en los módulos, y en el caso de las poblaciones más pequeñas, las brigadas acuden a las casas los mismos días que están inmunizando en las sedes, cuando baja la afluencia de personas.

La dependencia local confirmó que están coordinados con la federación, en una estrategia que incluye a la delegación de la Secretaría de Bienestar en la entidad. “La estrategia en Veracruz es totalmente apegada a la federal, es un trabajo muy en conjunto”, aseguraron. Aunque dijeron no contar con las cifras de a cuántas de estas personas postradas se ha inmunizado.

Adultos postrados a la espera

En el Estado de México, entidad gobernada por Alfredo del Mazo, del PRI, en cambio, no hay una estrategia para vacunar a estos ciudadanos. El gobierno de la entidad aseguró que están en espera de recibir instrucciones por parte de la federación.

En un posicionamiento por escrito, las autoridades locales señalaron que “aún la federación no establece el mecanismo de vacunación para personas que por alguna situación están incapacitados para movilizarse. La estrategia y logística casa por casa requiere y demanda gran personal de la Guardia Nacional y los Siervos de la Nación, que son quienes custodian la vacuna. Por ello no contamos hasta el momento con algún esquema para atender este tipo de situaciones. Estamos a la espera de que la federación establezca la logística para grupos de población como en este caso”.

Lourdes Cruz, que vive en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Tlalneplanta, en el Estado de México, dice que a ella nadie le da razón sobre cuándo irán a vacunar a su papá, Don Román Cruz, de 95 años y con una fractura que nunca soldó.

“Lo operaron, pero como ya es muy grande, sus huesos están porosos, así que el hueso no le soldó, con poco que recargue el pie tiene riesgo de cortarse una arteria o un nervio. Además, ya le duele todo. No lo podemos sentar porque no aguanta los dolores. No es posible que lo llevemos al centro de vacunación, sería mucho trajín y riesgo para él”, dice Lourdes.

La mujer ha andado preguntando hasta en la oficina de los bomberos, en Tlalnepantla. También fue a preguntar al módulo de vacunación instalado en la explanada del palacio municipal, pero nadie le da respuesta.

A la hija de la señora Silvia también la han traído de un lado a otro. Le dijeron que llamara a Locatel, pero ahí le indicaron que debía llamar a la línea COVID del Estado de México, la respuesta fue que no había vacunación a domicilio en el estado.

En Jalisco, gobernado por un candidato independiente, Enrique Alfaro, la situación es la misma. La Secretaría de Salud estatal aseguró que allá tampoco ha iniciado la vacunación a personas postradas y que eso le corresponde a la Secretaría de Bienestar federal.

La dependencia local comentó que sí les han llegado a redes sociales mensajes de personas que preguntan cómo pueden hacer para que vacunen a sus familiares que por alguna razón no pueden levantarse de la cama. Pero solo los envían a preguntar a la Secretaría de Bienestar, para que ahí les resuelvan.

La delegación de Bienestar en Jalisco aseguró que esto es algo que se está trabajando para en un futuro hacerlo realidad y aclaró que los encargados serán las Brigadas Correcaminos, coordinadas por el gobierno federal.

Ante el cuestionamiento de cuál es la estrategia a nivel nacional para vacunar a quienes no pueden moverse de su cama, la Secretaría de Salud federal aseguró que los familiares deben registrarlos en la plataforma de Mi Vacuna, donde hay una opción para informar si la persona no puede ir al módulo de vacunación, para que cuando las brigadas (Correcaminos) se organicen, las puedan considerar.

Sobre qué instancia está definiendo la estrategia, el área de comunicación de la dependencia, explicó que la federación ha designado un subcoordinador de la estrategia de vacunación en cada entidad, que se coordina, junto con la delegación de Bienestar, con las autoridades locales para ir conformando las brigadas. Sin embargo, no dieron detalle sobre cómo se define en qué estados se despliega la estrategia y cómo.

En el documento rector de la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, que se actualizó apenas el pasado 6 de abril, se señala que: “para la fase expansiva de la vacunación a todo el territorio nacional se ha establecido por instrucción presidencial una estrategia federal denominada ‘Operativo Correcaminos’, cuyo objetivo es lograr la cobertura de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente, en los tiempos establecidos”.

Y se agrega que, “la coordinación general de este operativo está a cargo del Presidente de la República, con la colaboración de 32 subcoordinadores estatales designados por la persona titular de la secretaría de Salud del Gobierno de México”. Aunque respecto a vacunación a personas postradas no hay nada estipulado en ninguna parte del documento.

Con información de Siboney Flores