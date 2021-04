AMLO apoya ampliación de mandato de Zaldívar aprobada por el Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con la decisión del Senado sobre extender dos años más la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si eso permite reformar al Poder Judicial.

En su conferencia matutina, el mandatario aclaró que él solo envió la iniciativa de reforma al Poder Judicial y que la propuesta de extender el mandato de Zaldívar fue responsabilidad del Senado.

“Urge una reforma al interior del Poder Judicial y si esta ley o este ordenamiento (ampliación del mandato de Zaldívar) lleva ese propósito de reformar yo estoy de acuerdo (…) si eso garantiza que va a ver una reforma estoy de acuerdo”, señaló.

El presidente recordó que la iniciativa todavía debe pasar a la Cámara de Diputados donde se va a discutir y en su caso aprobar.

“Para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial (…) Le tengo confianza al presidente (Arturo Zaldívar) lo considero un hombre íntegro, una persona honesta, y si se amplía el plazo con el propósito de que él realice la reforma, estoy de acuerdo”, insistió.

López Obrador dijo que es urgente una reforma y renovación del Poder Judicial porque “hay muchos vicios, corrupción y nepotismo en jueces, magistrados y ministros y hay constancia de esto”.

Sobre el Consejo de la Judicatura señaló que antes “no servía nunca o muy rara vez se castigaba a un juez a un magistrado, o a un ministro (…) Durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, nunca se castigaba a los jueces”.

“Entonces, si ahora él (Arturo Zaldívar) se va a hacer cargo de que no haya nepotismo, que no haya corrupción, que no haya influyentísimo en el Poder Judicial, si todo eso se quita yo estoy de acuerdo”, acotó.

Este jueves, una mayoría de senadores encabezada por Morena, el PRI y el Partido Verde avalaron extender durante dos años más la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN.

Los legisladores lograron esto con con una reserva agregada de última hora al dictamen aprobado en comisiones, y leída en tribuna en menos de un minuto y medio.

La inclusión de dicha reserva fue tan sorpresiva que los legisladores de oposición no alcanzaron siquiera a pedir la palabra antes de que fuera votada, lo que propició una serie de reclamos y cuestionamientos.