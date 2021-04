AMLO acusa a teóricos “oligarcas” de cambiar la historia en libros de texto

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este sábado que los “teóricos de oligarcas cambiaron los libros de texto” con el cometido de que “se olvidara la historia”.

“Antes, cuando dominaban otros, querían que nos olvidáramos de nuestra historia, les llamaban los teóricos oligarcas, que impusieron las políticas neoliberales… le llamaban ‘el fin de la historia’.

“Decían: ‘¿Para qué vas a estar ya recordando a los héroes, a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a Villa, a Zapata, al general Cárdenas? No, no, no, ya no’. Cambiaron hasta los contenidos de los libros de texto, quitaron el civismo, quitaron la ética, entonces, con el triunfo de nuestro movimiento va pa’ tras ahora”, declaró.

Agregó: “Cómo no vamos a saber de dónde venimos, ¿por qué estoy aquí? Ni modo que un presidente neoliberal conservador va a venir, hay una etapa nueva”.

López Obrador visitó el municipio de Ayoxuxtla, Puebla, para conmemorar el 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, y ahí indicó que esta actividad la lleva a cabo con discreción y respeto a la veda electoral, además de precaución por la pandemia de COVID-19.

A finales de la semana pasada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó, a través de un comunicado, que mil 882 personas crearon en cinco días los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito que serán entregados en el ciclo escolar que iniciará en agosto próximo.

Por primera vez, la SEP abrió una convocatoria para que cualquier interesado creara los contenidos de los nuevo libros, en lugar de contratar a expertos en pedagogía y diseño editorial, como se ha hecho en sexenios anteriores.

A dicha convocatoria se inscribieron 2 mil 650 personas de las que 40% (1,082) tiene estudios de maestría; 38% tienen estudios de licenciatura (1,032); 293 (10%) son doctores; 9.4% (250) son pasantes y 3 más tienen estudios postdoctorales, según informó la SEP.

En ningún caso la dependencia pagaría por el trabajo con el argumento que “podría malinterpretarse en medio de un periodo electoral”.

En el caso de los diseñadores comenzaron una protesta bajo el lema “No vivimos del aplauso” por el que pidieron a la secretaria de Educación, Delfina Gómez que corrigieran esa decisión, sin que recibieran respuesta alguna.