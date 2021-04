AMLO dedica conferencia al caso Cassez y el montaje televisivo de hace 15 años

El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó su conferencia matutina de este miércoles al caso de Florence Cassez y el montaje que hizo Televisa sobre la detención de la ciudadana francesa y del mexicano Israel Vallarta (quien sigue en la cárcel), ocurrido hace 15 años en la Ciudad de México.

“Se hizo creer a la audiencia que veían un operativo en vivo para liberar secuestrados, cuando en realidad se trataba de un telemontaje”, dijo Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, al presentar fragmentos de lo que transmitió Televisa y el comunicador Carlos Loret de Mola.

López Obrador aseguró que durante el periodo neoliberal se presentaban estos casos de montaje porque existía una “asociación estrecha y hasta delictuosa” entre el poder político y los medios de comunicación.

Durante la conferencia también se mencionaron los casos de la niña Frida Sofía, presuntamente atrapada entre los escombros en el Colegio Rébsamen en el sismo de 2017, y la muerte de la niña Paulette Gebara Farah en el Edomex.

.@jenarovillamil hace un resumen de lo ocurrido hace 15 años y acusa a Carlos Loret de armar el montaje, a pesar de que sus colaboradores le dijeron que violaba derechos humanos; presenta fragmentos de lo transmitido en ese entonces. https://t.co/wFEbAP1535 — Animal Político (@Pajaropolitico) April 7, 2021

Sobre lo presentado por el presidente, el periodista Carlos Loret dijo que el presidente “montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años, del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente”.

Aseguró que el gobierno prefirió presentar de nuevo el caso Cassez en lugar de dar una respuesta oficial sobre la aplicación de una vacuna con una jeringa vacía.

“En plena pandemia una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente, investigar el caso, explicarlo, tomar las medidas necesarias para que no se repita y listo. Pero el presidente López Obrador hizo una representación precisa de lo que es su gobierno: ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida el interés primordial no es responder a sus gobernados, sino buscar a quién culpar”, reprochó el periodista en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Ante la embestida del presidente, aquí mi respuesta: seguir haciendo periodismo, #AlCostoQueSea pic.twitter.com/teB1UO2V7q — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) April 7, 2021

En 2005, la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros fueron acusados de operar una red de secuestro denominada Los Zodiaco. Televisa transmitió en vivo sus supuesta detención mediante un operativo policial, que después se supo, fue un montaje organizado por Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación, actualmente detenido en Estados Unidos.

Cassez fue condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro en 2005 y fue liberada en enero de 2014 después de que la Suprema Corte le otorgara un amparo por “las irregularidades ocurridas durante su proceso”.

Respecto a la situación de Israel Vallarta, acusado por otros dos delitos de secuestro y quien no tiene una sentencia desde 2005, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que los criterios que se aplicaron a Cassez también deben aplicar a Israel Vallarta, por lo que se revisará su caso.

“Este es un caso muy importante porque desde el 2005 que ustedes vieron que fueron detenidos, el 8 de diciembre de 2005, y estamos en abril del 2021, no hay todavía una sentencia, es una violación gravísima también a un proceso legal porque cuántos años tiene ya este proceso, entonces yo creo que también sería importante que los jueces realmente cumplieran con el principio constitucional de una justicia expedita”.

El mandatario también dijo que revisará la actuación que tuvo Azucena Pimentel en montaje del caso Cassez, ya que trabajaba como productora del programa “Primero Noticias”, y actualmente labora en el área de comunicación de Presidencia.

“Si ella está involucrada en ese asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros, hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar sobre esto”, sostuvo.