AMLO defiende producción de petróleo y gasolina en Cumbre Climática

Durante su participación en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, convocada por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador defendió la producción nacional de petróleo y gasolina para demanda interna.

En su intervención, transmitida al mismo tiempo que su conferencia matutina, mencionó que en su gobierno se acabará con la exportación de petróleo crudo y la compra de gasolinas.

Añadió que aunque se han descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que se encontró se destinará, “básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno”.

Con esto, se evitará el uso excesivo de combustibles fósiles, aseguró el presidente de México.

“También estamos modernizando nuestras plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en la producción de electricidad”.

López Obrador añadió que la energía que se produce con este sistema es limpia y barata, por lo que se cambiarán las turbinas antiguas por equipos modernos.

La joven activista mexicana Xiye Bastida también intervino en la Cumbre Climática, pero contrario a la cabeza del estado, pidió a las autoridades presentes que terminaran con las inversiones y los subsidios a los combustibles fósiles.

“Demandamos que detengan cualquier nueva infraestructura de fósiles, incluidos los oleoductos”, sentenció.

What a pleasure to introduce @xiyebastida of @fridays4future at the #LeadersClimateSummit today. Xiye is an inspiration to us all as we work together to leave a better planet for the generations that will follow us. pic.twitter.com/dDFWSs6Fik

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 22, 2021