AMLO dice que no busca someter al INE ni entrometerse en elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no intervendrá en el proceso electoral 2021 como administraciones anteriores, y aceptó que tienen diferencias con algunas de las autoridades electorales porque en el pasado “no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses”.

“No nos vamos a meter y no solo eso, vamos a estar muy pendientes para que se garanticen elecciones libres”, señaló el mandatario en su conferencia matutina de este jueves.

“Quiénes estaban de autoridades electorales dicen que traemos una campaña en contra la autoridades electorales y que queremos someterlas. No, no somos iguales, pero ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia”, agregó.

Indicó que algunas de las autoridades que tienen que ver con lo electoral “vienen de lejos” y que incluso hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación personas que “apoyaron el fraude electoral de 2006 y hasta hace poco se hacían de la vista gorda”.

Insistió en que su gobierno no es igual a los antecesores, porque ellos siempre han luchado contra el fraude electoral.

“Nosotros no somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales, no vamos a cometer fraudes de ningún tipo”, agregó.

En los últimos meses, el presidente López Obrador ha cuestionado el trabajo del órgano electoral y de sus consejeros.

A finales de marzo, luego de que se revocara la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, López Obrador calificó al INE como el “poder supremo conservador”.

“Es extraño porque antes no lo hacían ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no, antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí”, dijo el mandatario en una de sus conferencias.

Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova ha señalado que el organismo nunca antes había enfrentado un ambiente tan adverso y hostil, como el que se tiene actualmente por los cuestionamientos del gobierno federal.