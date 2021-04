Landau critica pasividad de AMLO ante cárteles; ‘ando sin escolta’, responde

El exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador adopta una actitud pasiva ante los cárteles del narcotráfico, a lo que él respondió que su gobierno es humanista y no piensa en “arrasar y masacrar”.

“Son concepciones distintas, a lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera, el exembajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar, nosotros no, nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia, la paz es fruto de la justicia”, dijo el mandatario.

Landau advirtió que los cárteles, como ya han repetido otras instancias en Estados Unidos, controlan entre 35 y 40% del territorio mexicano. El presidente calificó esta declaración como exagerada.

“No es así, no puedo hablar de porcentaje porque el presidente de México llega a todos los pueblos de México y sin guardaespaldas, yo transito libremente por mi país. Puedo ir a cualquier pueblo y no los menciono porque no quiero contribuir a estigmatizar a ningún pueblo (…) ahí la mayoría es gente trabajadora, es gente buena”, señaló.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Landau, López Obrador destacó que para su gobierno, lo principal es que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, que tengan garantizado el derecho al estudio y al trabajo.

“Son dos concepciones distintas, una es resolver el problema con medidas coercitivas, atacando en este caso a las bandas arriba, con todo y dejando sin atención al pueblo, nosotros pensamos que si se atienden los problemas sociales, podemos enfrentar el narcotráfico, la delincuencia, y además sostenemos que para enfrentar a las bandas de narcotraficantes se requiere que no haya corrupción”, sostuvo.

En una mesa redonda el pasado 20 de abril, organizada por el Consejo de Embajadores Norteamericanos, Landau dijo que el presidente es “muy insistente” en “tratar de evitar conflictos” con los cárteles.

“Ha adoptado básicamente una actitud de ‘laissez fair’ (dejar hacer) ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro gobierno (EU), y es un gran problema para México”, dijo.

El exembajador consideró que para López Obrador enfrentar a los cárteles es como su Vietnam, es decir, una pérdida de tiempo, en analogía a la política estadounidense.

“Él ve (la lucha contra) los cárteles como su Vietnam, como una distracción para su agenda (…) es muy insistente en intentar evitar ese tipo de conflicto (con los cárteles)”.

Landau puso como ejemplo la supuesta pasividad que mostró el gobierno de López Obrador luego del ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en junio de 2020.

“Nunca había habido, creo, un ataque tan descarado en el corazón de la Ciudad de México”, dijo el exembajador.

Recordó también la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, en 2019, que desató una balacera que culminó con la liberación de Ovidio.