AMLO dice que por ahora no se vacunará contra COVID porque tiene anticuerpos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se vacunará por el momento contra el COVID-19 pues su organismo generó suficientes anticuerpos luego de recuperarse de la enfermedad.

En su conferencia matutina el mandatario dijo que tomó está decisión tras pedir la opinión de diversos médicos y realizarse estudios de anticuerpos.

“Consulté con los médicos, al principio dos de ellos me habían dicho que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente, y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacunen”, señaló.

Agregó que le pidió a uno de esos médicos que asista a su conferencia matutina a explicar las razones científicas por las que no se vacunará por el momento.

“Incluso (el médico) me planteó (vacunarme) hasta dentro de dos meses, que eso sí lo considero mucho, pero no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”, acotó.

"Tengo suficientes anticuerpos": Durante su conferencia matutina, @lopezobrador_ anunció que uno de los médicos que consultó le recomendó esperar para vacunarse contra la #COVID19. pic.twitter.com/NCLaKprjmC — Animal Político (@Pajaropolitico) April 5, 2021

El pasado 24 de enero, al regresar a la Ciudad de México tras una gira por Nuevo León y San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador informó haber dado positivo a COVID.

Su tratamiento estuvo a cargo del secretario de Salud, Jorge Alcocer y de diversos especialistas.

Tras dos semanas de tratamiento basado en antiviral y desinflamatorios, el presidente se recuperó y retomó las actividades presenciales.