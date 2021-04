'El partido conservador quiere controlar el presupuesto, no me callaré: AMLO

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se acatarán las medidas del INE, como bajar las conferencias en donde habla sobre sus programas sociales −violando la veda de propaganda gubernamental−, aseguró que no le preocupa que las suspendan aunque siga hablando sobre el “partido conservador”.

“No pueden hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. No, imagínense, sería un golpe de Estado técnico, ¿qué le molesta más a los del partido conservador, que podamos informar en las mañaneras?”.

El presidente pidió a los reporteros ayuda y que no le pregunten cosas comprometedoras. “Si ustedes me preguntan yo tengo que contestar, si no van a decir, para qué las mañaneras, pero cuidaremos de no hablar de temas partidistas o asuntos relacionados con la elección, “aunque sí de la democracia, que se participe y que no haya fraude electoral”, dijo.

El Consejo General del INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador borrar los registros de su conferencia mañanera del 16 de abril, por presuntamente incurrir en la promoción de programas sociales en época electoral.

La resolución fue en respuesta a una queja presentada por el PRD y Movimiento Ciudadano, quienes consideraron que el presidente hizo propaganda gubernamental al exponer logros de su gobierno, como la entrega de becas y apoyos sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

El gobierno ya eliminó de sus redes sociales los videos de esa conferencia de sus cuentas de Youtube, Facebook y Twitter.

“Partido Conservador disputa presupuesto”

Esta mañana, el mandatario dijo que la unión del “partido conservador” con voceros e intelectuales no es para ganar gubernaturas o municipios en las próximas elecciones, sino para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y así controlar el presupuesto.

“Les incomoda muchísimo sobre todo la política social, les genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores, el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes, les molesta, aunque parezca increíble, la atención médica y los medicamentos gratuitos”.

“Entonces, la disputa está en el manejo del presupuesto. Si ellos tienen mayoría, los del partido conservador, pues ellos van a manejar el presupuesto. ¿Cómo lo van a manejar? Como lo manejaban antes, con partidas de moches a todos”, aseguró.

Reiteró que nunca los medios habían atacado tanto a un presidente como ahora. “Tengo el derecho a informarle a la gente lo que está pasando, esto no significa obligarlos, presionarlos y que la gente decida libremente”, sostuvo.