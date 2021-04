AMLO recibe vacuna contra COVID en su conferencia matutina

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes la vacuna contra COVID al finalizar su conferencia matutina.

López Obrador dijo que el objetivo de aplicarse la vacuna en público es hacer una convocatoria a todos los adultos mayores que no la han querido recibir por precaución o temor.

“…Decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que estamos dándoles seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas”, señaló.

Lee más: AMLO cambia de postura y dice que sí se vacunará para ‘disipar dudas y dar el ejemplo’

Aclaró que recibir la vacuna no es obligatorio y que las personas son libres de no aceptarla.

“Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de informar que es importante protegernos frente a la pandemia (…) se trata de convencer y persuadir, no de imponer”, acotó.

La dosis que recibió fue de AstraZeneca, fórmula que se aplicó en la alcaldía Cuauhtémoc, donde él reside.

La vacuna fue aplicada por la teniente enfermera Medina Vega, quien antes de inyectar la dosis hizo las preguntas de rutina al presidente.

Luego de aplicarla, la teniente enfermera entregó el comprobante de la vacuna al mandatario.

“No hay ningún riesgo, no duele, no pasa nada absolutamente (a las personas de la tercerea edad), si no se aplicaron la primera dosis porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar segundas dosis, pueden aprovechar para recibir la vacuna”, dijo López Obrador.

Tras cambiar de opinión, López Obrador fue vacunado contra la COVID; recibió la de AstraZeneca, fórmula que se aplicó en la alcaldía Cuauhtémoc, donde él reside. https://t.co/SBGblG5BnE pic.twitter.com/yy5xONU0Cn — Animal Político (@Pajaropolitico) April 20, 2021

Cambió de opinión sobre la vacuna

El 5 de abril, el presidente había señalado que no se vacunaría por el momento pues su organismo generó suficientes anticuerpos luego de recuperarse de la enfermedad.

Lee: AMLO dice que por ahora no se vacunará contra COVID porque tiene anticuerpos

López Obrador dijo haber tomado esa decisión tras pedir la opinión de diversos médicos y realizarse estudios de anticuerpos.

Sin embargo, al día siguiente, el presidente cambió de opinión y anunció que sí se vacunaría para “disipar dudas” y para servir como ejemplo a quienes se contagiaron, y que no esperen tanto tiempo.

El pasado 24 de enero, al regresar a la Ciudad de México tras una gira por Nuevo León y San Luis Potosí, López Obrador informó haber dado positivo a COVID.

Su tratamiento estuvo a cargo del secretario de Salud, Jorge Alcocer y de diversos especialistas.

Tras dos semanas de tratamiento basado en antiviral y desinflamatorios, el presidente se recuperó y retomó las actividades presenciales.