'Si no te corresponde, no': AMLO reitera que médicos privados deben esperar vacuna

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó esta mañana las protestas del personal médico privado que ha exigido un plan para ser inmunizados y reiteró que si no les corresponde, no serán vacunados.

“No hubo una protesta como hubiesen querido nuestros adversarios, que pararan los hospitales, que tomaran las calles”, dijo al destacar que ayer se convocó a una manifestación de médicos y “no se reunió gente”.

Dijo que si fuese cierto o injusto lo que hace el gobierno, “con toda la propaganda de la prensa fifí a los llamados de que salgan los médicos a protestar saldrían cientos”.

Lee: Gobierno federal se niega a dar fecha para vacunar a médicos privados

“No es que esté con contra de ellos, es que no es justo el querer decir a mí me vacunas. No, si no te corresponde no”.

“Como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a medios de comunicación, voy al Reforma, voy a El Universal, a programas de radio”.

.@lopezobrador_ vuelve a decirles a médicos de instituciones privadas que deben esperar por la vacuna porque "no es justo" que quieran ser vacunados cuando no les toca. pic.twitter.com/XwMd5aNJ9k — Animal Político (@Pajaropolitico) April 15, 2021

Insistió en que el personal de primera línea ya fue vacunado y la siguiente prioridad son los adultos mayores.

El mandatario sostuvo que no aceptará presiones en medio de la temporada electoral, ya que dice, hay partidos que quiere sacar raja de todo.