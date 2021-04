AMLO niega que su gobierno no quiera vacunar a personal de hospitales privados

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es mentira que su gobierno no quiera vacunar al personal de salud del sector privado, como lo han manifestado los propios médicos.

En su conferencia matutina señaló que en este tema ha sido manipulado y que las manifestaciones tienen un trasfondo político.

“Hay mucha manipulación de que no hemos querido vacunar a médicos del sector privado, no es cierto, eso no es cierto, eso es falso, es politiquería que como hay campañas y un proceso electoral se aprovechan para distorsionar las cosas”, señaló.

.@lopezobrador_ dice que es falso que no se ha querido vacunar a médicos del sector privado y señala que se trata de "politiquería" por el periodo electoral. pic.twitter.com/FrQI3O79Fo — Animal Político (@Pajaropolitico) April 26, 2021

El mandatario aseguró que todos lo médicos y el personal de salud del sector privado que atiende a pacientes con COVID ya ha sido vacunado.

Desde hace varias semanas, personal de salud instituciones privadas se ha manifestado exigiendo al gobierno un plan de vacunación para este sector.

Las y los médicos argumentan que todo el personal de salud debe ser considerado “primera línea”, ya que muchos de los pacientes con COVID que son atendidos en hospitales públicos, primero reciben atención en instituciones particulares.

A inicios de abril, el personal de salud de servicios privados bloqueó la calzada de Tlalpan a la altura de la estación Las Torres del tren ligero, en la Ciudad de México, para exigir una respuesta de las autoridades.

Pasaron las semanas y los médicos aseguran que no han sido atendidos.

Hace algunos días, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la manifestaciones y respondió que el personal de salud del sector privado tendría que esperar a que le tocara su turno, según la edad y demarcación en la que habiten.

Este domingo, los médicos volvieron a manifestarse en el centro de la CDMX pidiendo una reunión con el gobierno federal.