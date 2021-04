Ampliación de mandato de Zaldívar es legal: coordinador de Morena en Diputados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que es legal la prolongación del mandato de Arturo Zaldívar, ya que no se modifica la Constitución porque es un transitorio, y además no se trata de una reelección sino de una ampliación del cargo.

“Yo creo que sí es legal, mi punto de vista es que sí es, está en un transitorio y no se está modificando la Constitución, no se va a reelegir, no dice en ninguna parte que se va a reelegir, se está ampliando para ejecutar concretamente esa reforma que todos aprobamos, entonces ¿quién la va a ejecutar?”.

Aseguró que la reforma secundaria a la Ley Orgánica del Poder Judicial también contempla “entre otras cosas, acabar con los vicios, amiguismos, compadrazgos y corrupción que se formó en el Sistema Judicial”.

Mier destacó que el transitorio tiene el objetivo de que Zaldívar pueda ejecutar la reforma al Poder Judicial.

“Es una ampliación para ejecutar una reforma constitucional que aprobó el constituyente”, así la definió Mier en entrevista con Circo Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Asimismo, el legislador indicó que esta reforma deberá definirse en este periodo ordinario de sesiones, antes del 30 de abril, pues aseguró que por estar en el marco del proceso electoral “todo se está politizando”.

Adelantó que este martes se reunirá con el grupo parlamentario y la Junta de Coordinación Política para discutir la reforma y definir qué ruta tomar.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, y el expresidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, señalaron que ven poco viable la aprobación del artículo transitorio para prolongar dos años más la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN, ya que “es absolutamente contraria a la Constitución, ya que esta limita el periodo a cuatro años y prohíbe la reelección”.

Al respecto, Mier dijo que es normal que haya voces encontradas en el grupo parlamentario, pero pidió a todos los actores políticos serenarse.

“La reforma no violenta la Constitución, la duración del encargo viene desde administración de Lázaro Cárdenas”, sostuvo.

Explicó que la reforma la presentó el Ejecutivo, pero que fue diseñada, confeccionada y perfeccionada con la participación colegiada de los integrantes del Poder Judicial, no es una propuesta solo del ministro Zaldívar. “No soy su defensor de oficio, pero creo que hay que hablar con la verdad”.

El Senado avaló extender durante dos años más la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte.

