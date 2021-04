Asociaciones de médicos piden a AMLO vacunar al personal de salud privada

Colegios, federaciones y asociaciones de médicos de todo el país piden al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades federales de Salud que todo el personal médico de instituciones privadas, y aquel que falte del sector público, sea vacunado a la brevedad contra el COVID-19.

La carta está firmada por 29 representantes de asociaciones, y dirigida al presiente López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En el texto los médicos argumentan que, tanto en hospitales privados como públicos, el personal de salud diariamente recibe a pacientes sintomáticos o asintomáticos y que solicitan atención por enfermedades distintas al COVID o por accidentes.

“Acuden a recibir atención médica con desconocimiento de si son portadores del virus o no”, se lee.

Los médicos que brindan servicio a estos pacientes pueden ser desde odontólogos, médicos generales o de cualquier otra especialidad, por ello la importancia de vacunar a todo el personal, aunque no sea de primera línea.

En la carta, los médicos resaltan que México sigue siendo el país con más defunciones en el personal de Salud.

“Entendemos la importancia de la vacunación de toda la población, como el principal objetivo para controlar la pandemia (…) Sin embargo consideramos que una de las acciones prioritarias para combatir la pandemia es la vacunación inmediata a todo el personal sanitario, tanto público como privado, lo ual por diferentes razones no se ha realizado en su totalidad”, señalan.

Para finalizar, los médicos piden al presidente y a los funcionarios federales la atención urgente de esta petición.

Desde el pasado viernes, personal de salud de servicios privados ha realizado un par de protestas y bloqueos en la CDMX para exigir a las autoridades federal un plan nacional de vacunación para este sector.

Comisión de Salud rechaza emitir exhorto

Este martes, el tema se discutió en la sesión de la Comisión de Salud del Senado de la República, como un punto de acuerdo pendiente.

De aprobarse, el Senado haría un exhorto a la Secretaría de Salud para vacunar a todo el personal sanitario con carácter urgente y prioritario, en lugar aplicar las dosis a maestros de escuelas.

En la discusión, la senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, reclamó que las autoridades federales ya estén anunciando el plan de vacunación para las y los maestros, cuando aún no terminan con el personal médico.

La senadora señaló que los hospitales privados han atendido a un gran número de pacientes COVID cuando los hospitales públicos se han visto rebasados en su capacidad.

Como respuesta, la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, aseguró que la petición de los médicos de instituciones privadas ya está siendo atendida.

“Esto es un exhorto que no viene al caso porque ya se ha cumplido con esta disposición de vacunar a los médicos, no es momento de convertir y tratar de que el parlamento se convierta otra vez otra vez en un ‘talk show’ vulgar, no me parece que esto sea digno de este espacio”, refirió.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Américo Villareal, dijo que la vacunación al personal médico se está atendiendo e incluso recordó que uno de los primeros médicos en ser vacunados en México, pertenece a una institución privada.

Luego de varios minutos de discusión y de interrupciones entre las y los senadores, en votación, la Comisión de Salud (con mayoría de Morena) aprobó el dictamen que desecha diversos puntos de acuerdo, entre los que se encontraba el exhorto para dar prioridad a la vacunación del personal sanitario.