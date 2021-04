Candidato de Morena en Michoacán en lista de más buscados por la DEA

El candidato de Morena a la presidencia municipal de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo figura en la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Además de ser señalado como fugitivo por conspiración en la venta de drogas en Houston, Texas, Estados Unidos, se le vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante un evento de campaña celebrado la noche del 27 de abril, el candidato morenista dijo que si la DEA lo estaba buscando, no entendía cómo no lo había encontrado aún, tomando en cuenta que sus datos son públicos.

“Dicen que me busca la DEA, y yo soy el candidato oficial legal de Morena. Yo no sé cómo no me han encontrado, si mi teléfono es público, si aquí estoy con todos ustedes”.

Aprovechó la oportunidad para ‘invitar’ a sus contrincantes a ‘dejar de denostar’ su persona y a dedicarse a crear propuestas que beneficien al pueblo.

Portillo Jaramillo es sobrino del alcalde de Morena en Zirándaro de los Chávez, Guerrero, Gregorio Portillo Mendoza. Este, a su vez, es hermano de Marcelino Portillo Mendoza, quien también figura en la lista de los fugitivos más buscados de la DEA.

Según el medio Noventa Grados, tanto Rogelio como Gregorio son primos de Francisco Jaramillo Valdovinos, señalado como uno de los líderes del CJNG en la Tierra Caliente del bajo Balsas.

Tan solo el pasado agosto de 2020 se reportó la detención de dos sujetos presuntamente culpables del asesinato de dos hombres. Uno de los arrestados fue identificado como Francisco ‘El Chico’ Jaramillo Valdovinos.

La Guardia Nacional detuvo a ambos individuos y los llevó a la ciudad de Chilpancingo para ponerlos a disposición del Ministerio Público estatal, informó el Sur Acapulco.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, confirmó la presencia de Portillo Jaramillo en la lista de los fugitivos más buscados de la Administración para el Control de Drogas.

En conferencia de prensa de este 28 de abril, Patrón Reyes afirmó que la persona que aparece en la página oficial de la DEA tiene características físicas y datos personales muy similares a los del candidato morenista.

“Se está corroborando la información con la embajada norteamericana y en caso de que así sea, se dará a conocer”, aseguró.

En el sitio oficial de la DEA, Rogelio Portillo, de 41 años, fue etiquetado como “peligroso y armado”, y se notificó que el último domicilio en el que fue rastreado se ubicaba en Houston, Texas.

Acusado por los delitos de delincuencia organizada y conspiración, la DEA señaló que Portillo Jaramillo ha sido parte del Cártel Jalisco Nueva Generación desde 2019 hasta la fecha.

