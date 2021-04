Oficinas corporativas podrán abrir al 20% en CDMX

La Ciudad de México continúa con una tendencia a la baja de hospitalizaciones y la mayoría de los indicadores presentan mejorías, por lo que el semáforo seguirá en “naranja hacia el amarillo”, informaron autoridades capitalinas.

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la CDMX, dijo que no solo no hay un pico de la pandemia, sino una reducción considerable en el número de ingresos hospitalarios, con una tendencia clara a la baja.

“Es muy probable que no veamos una señal importante en el número de ingresos hospitalarios derivado de la Semana Santa, lo que es muy buena noticia porque ya pasaron 15 días del último día de Semana Santa, no solo no vemos un pico sino una reducción considerable”.

El gobierno de la CDMX informó que, hasta este viernes 23 de abril, hay 2 mil 188 personas hospitalizadas por COVID en la capital, el número más bajo de hospitalizados en un año completo. De ese total, 725 están intubados.

El viernes 16 de abril había 2 mil 323 personas hospitalizadas, por lo que se registró una disminución de 205 personas.

Mientras que en el Valle de México hay 2 mil 764 personas hospitalizadas, de las cuales 864 están intubadas. Dicho dato, según Eduardo Clark, es también de “mínimos históricos”, de los datos más bajos en un año.

Apertura de nuevas actividades

Las autoridades informaron que la próxima semana se reanudarán las actividades en oficinas corporativas al 20%.

Los empleados de las oficinas deberán usar cubrebocas, mantener sana distancia entre personas, filtro sanitario al ingreso, uso de sistema QR, aplicación semanal de pruebas y agenda de citas para personas ajenas al edificio.

Eduardo Clark comentó que se busca implementar un programa permanente una vez que se regrese a la nueva normalidad para que al menos el 20% del trabajo sea desde casa en actividades que lo permitan.

También se permitirá la apertura de baños públicos y vapores al 30%.

Asimismo, se ampliará el programa de ciudad al aire libre para reuniones y capacitaciones de negocios y fiestas infantiles, con máximo 50 personas en exteriores.

Además, se eliminan restricciones de horarios para todas las actividades permitidas, excepto restaurantes que mantienen horarios de operación, reuniones y fiestas infantiles.