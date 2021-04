Clara Luz se disculpa por mentir sobre no conocer al líder de NXIVM

La candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, pidió disculpas por negar que había conocido al líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, condenado por tráfico y explotación sexual.

“Cometí un error al haber dicho que no lo conocía y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso”, afirmó la candidata a través de un video.

Admitió que durante su tiempo como alcaldesa del municipio de Escobedo había enfrentado situaciones como 13 atentados, el secuestro y tortura de su hijo, y la implantación de una bomba mientras estaba embarazada.

Después de que terminara ese periodo, buscó ‘ayuda profesional’, ante lo cual le recomendaron un curso que habían tomado 10 mil personas y que aceptó probar.

“Eventualmente me entrevisté con su fundador”, señaló, así como diversos líderes de opinión, empresarios, políticos y artistas. “Hasta el mismo Dalai Lama como ha salido en muchos vídeos y fotos, porque siempre había cámaras grabando”.

“El fundador resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional que hoy está en la cárcel”, sentenció.

Ponte en contexto: Clara Luz Flores, candidata de Morena en NL, se reunió con líder de NXIVM, aunque negaba conocerlo

Luz Flores explicó que en su mandato como alcaldesa apostó por un modelo de seguridad de cero corrupción, protección de mujeres a la violencia familiar, entre otras acciones que le valieron al municipio ser uno de los cinco más seguros de todo el país.

“Tengo la sensibilidad suficiente y las agallas para reconocer mis errores, pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos: he aprendido y reconozco que me caí como todas lo hemos hecho y, como todas, ahora me levanto”.

Cabe recordar que desde el 2019 se vinculó a Clara Luz con NXIVM; sin embargo, ella negó conocer personalmente al fundador, pese a que aceptó haber tomado cursos de tal organización ‘como superación personal’.

Fue hasta marzo de 2021 que el candidato contrincante de la morenista, por la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza, mostró un video donde se observa a Luz Flores charlando con Keith Raniere.

“Clara Luz Flores ha negado pública y sistemáticamente conocer a este delincuente y ser parte de esta secta; sin embargo, la información hoy en mi poder muestra lo contrario y es irrefutable”, aseguró De la Garza en esos momentos.

En el video expuesto se puede ver a la candidata en una reunión con Raniere donde discuten sobre política, en particular sobre las medidas populistas de los gobiernos.

Contexto sobre NXIVM en México

Keith Raniere, líder de NXIVM, de 60 años, fue declarado culpable en junio de 2019 de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y abuso a menores, entre otros delitos.

Fue arrestado en México en 2018 después de haber sido acusado de dirigir un sistema piramidal compuesto por un maestro y esclavos, en el que las mujeres eran marcadas con sus iniciales como si fuesen ganado, y obligadas a mantener relaciones sexuales con él.

En el país se impartían talleres de la organización, conocidos bajo las siglas ESP (Executive Success Programs o Programas de éxito ejecutivo), los cuales estaban encabezados por Emiliano Salinas Occelli, uno de los hijos del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Ya antes Animal Político había encontrado que Mario Delgado, presidente nacional del partido Morena, fue parte de la Sociedad de Protectores (SOP) una organización alterna de Executive Success Program.

En el plan de estudios se resumían las enseñanzas de Raniere en torno a la virilidad y el control sobre las mujeres.

Delgado admitió poco después que sí había tomado los cursos, pero señaló que fue engañado para hacerlo y que no estuvo involucrado en ningún acto ilegal.

“Existe una enorme diferencia entre haber sido engañado para tomar un curso y haber participado en una red criminal”, aseguró.

Lo anterior fue similar a lo que dijo Clara Luz en su video: “Lo que hacen mis rivales es cobarde, pues para ganar votos confunden a quien es el verdadero criminal y a quienes son las personas que simplemente tomaron un curso”.