Quien comete un delito debe ser castigado: AMLO sobre diputado acusado de abuso

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó cualquier tipo de abuso y aseguró que en su gobierno no habrá impunidad para nadie, tras ser cuestionado sobre el caso de Saúl Benjamín Huerta, diputado de Morena, quien es acusado de abuso sexual contra un joven de 15 años.

“Desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie ni para mi familia, el que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito”, sostuvo.

“Eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial porque eso cae en la esfera del derecho penal. Ya no es la Procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa, no somos iguales, entonces, que se actúe”, dijo.

Morena informó ayer que Huerta Corona renunció de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, descartó que su grupo parlamentario iniciara un proceso de desafuero contra Huerta Corona

La madre del menor de edad víctima de abuso sexual, quien denuncia al diputado de agredirlo, aseguró que el legislador le ofrecía trabajo al joven.

Milenio Televisión dio a conocer otro testimonio de un joven menor de edad que también denunció al diputado por intento de abuso sexual.

El legislador argumentó que se trata de “la vida personal” del diputado con licencia, quien busca la reelección por el Distrito 11 en Puebla, y que no cometió ninguna acción en su función como diputado.

“Yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”, dijo a medios de comunicación que lo abordaron.

En tanto, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, lo llamó a solicitar licencia para enfrentar las acusaciones.