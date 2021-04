EU pide suspender vacuna Johnson & Johnson por casos de coágulos

Las principales autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron una “pausa” en el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson “por precaución” mientras investigan si produce coágulos de sangre.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) están evaluando la “importancia potencial” de seis casos reportados de coágulos sanguíneos poco comunes en pacientes que recibieron la inyección, informó la FDA.

“Hasta que ese proceso esté completo, recomendamos esta pausa”, dijo.

El regulador informó de que hasta el 12 de abril se habían administrado más de 6.8 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos.

“Los CDC y la FDA están revisando datos de seis casos reportados en Estados Unidos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo producido en individuos después de recibir la vacuna. En este momento, estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros”, escribió la FDA en Twitter.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021