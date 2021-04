Grupo Provida busca cárcel para estudiante por ‘promover el aborto’

Un estudiante de Derecho, junto con un grupo que se define como Provida, busca que se encarcele a una estudiante de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUEAP) y a una doctora por supuestamente “promover el aborto”.

Sin embargo, este grupo, bajo el hashtag #AbortoClandestinoBUAP, ha difundido información personal y los rostros de la estudiante y la médica, ocasionando que sean víctimas de amenazas y acoso, denuncian activistas.

El estudiante Christer Espino informó en su cuenta de Twitter que el 9 de abril se presentó ante la Fiscalía de Puebla la denuncia formal en contra de la alumna Kiana “N” y la doctora Aissata “N” “por el delito de aborto”.

El día de hoy presentamos ante la @FiscaliaPuebla, la denuncia formal en contra de Kiana "N" y Aissata "N" por el delito de aborto. Esperemos que las autoridades hagan su trabajo y se apliquen las leyes vigentes al respecto#PueblaEsProvida pic.twitter.com/JeWGb2BSvk — Christer Espino💙 (@ChristerEspino) April 9, 2021

Activistas y algunas estudiantes han denunciado que ambas han recibido ataques criminalizándolas.

A la estudiante se le acusa de pertenecer a la red Med Prochoice (Medicina por el Derecho a Decidir) tras recomendar en sus redes sociales acudir a esta organización para recibir información sobre un aborto seguro.

El grupo que interpuso la denuncia exige a la universidad que se expulse a la estudiante por trabajar con la doctora Aissata “N”, de Med Prochoice, quien, según ellos, difunde información para realizar abortos clandestinos.

Ante las acusaciones, la doctora publicó un video en el que se presentó cómo médica cirujana desde hace seis años y como fundadora de Med Prochoice, que se dedica a dar acompañamiento a quienes buscan interrumpir su embarazo.

De acuerdo con la información pública, Med Prochoice está conformado por grupo de médicas, enfermeras, psicólogas y voluntarias tituladas o en titulación, que apoyan la legalización del aborto brindando información y acompañamiento adecuado.

Colectivas feministas exigen que se deje de criminalizar tanto a la médica como a la estudiante y dejen de difundir sus rostros y datos personales, pues es falso que formen parte de una “red criminal de abortos clandestinos”.

“Delito sería que tú estuvieras practicando un aborto, cosa que no sucede con el acompañamiento. Tú no le estás practicando el aborto a alguien, señaló la organización feminista Morras Help Morras al medio AJ+Español.

“No vamos sólo por ti, Aissata, vamos por toda tu organización”. Usuarios antiderecho al aborto usaron el hashtag #AbortoClandestinoBUAP para acosar digitalmente a quienes acompañan a personas que buscan interrumpir su embarazo en México. pic.twitter.com/xDeIsU0KA7 — AJ+Español (@ajplusespanol) April 2, 2021

En varios puntos del país hay organizaciones y colectivos feministas que se dedican a dar acompañamiento y difunden información sobre aborto seguro en casa, principalmente con el uso adecuado de misoprostol para interrumpir el embarazo, con recomendaciones que se basan en los criterios avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta ahora, solo la Ciudad de México y el estado de Oaxaca han aprobado la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin un motivo específico para realizarlo. En Puebla el aborto es considerado un delito que se castiga con la cárcel.

El lunes 5 de abril, el Congreso de Puebla inició el parlamento abierto sobre “derechos sexuales y reproductivos”, en el que se discute la legalización del aborto.