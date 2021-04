Sanción del INE contra Salgado es un 'atentado a la democracia': AMLO

Tras la resolución del INE de volver a sancionar a Félix Salgado Macedonio con la cancelación de su registro como candidato al gobierno de Guerrero, así como a Raúl Morón, candidato de Morena al gobierno de Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la decisión como un “atentado a la democracia”.

“Nunca se ha llevado a cabo una cosa así, ¿por qué impedir que el pueblo decida?, cuestionó durante su conferencia matutina.

“Entiendo que existan posturas conservadoras de lo que han simulado ser demócratas cuando la verdad han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, ojalá el Tribunal resuelva bien este asunto”, sostuvo el presidente.

"Han sido ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia", dice @lopezobrador_ sobre el @INEMexico; ojalá el Tribunal resuelva bien este asunto, señala el presidente. https://t.co/LAY8X0Tazx — Animal Político (@Pajaropolitico) April 14, 2021

Pidió esperar la resolución del Tribunal Electoral sobre el caso de Salgado Macedonio y Raúl Morón, y reiteró que puede haber una sanción, pero no deberían quitarles el derecho constitucional de participar en las elecciones.

“¿Por qué no se les deja al pueblo de Michoacán y Guerrero que decidan? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, afirmó.

Aseguró que el pueblo es el soberano, no los aparatos o las estructuras: “el pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda, se establece incluso en el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene derecho hasta cambiar las formas del gobierno”.

López Obrador indicó que el INE no es todavía la última instancia y llamó al debate, pero sin insultos, violencia, todo de manera pacífica.

Sobre la canceclación del @INEMexico de las candidaturas de @FelixSalMac y @raulmoronO, dice @lopezobrador_ que no es la última instancia y que en su momento se deberá respetar la resolución del @TEPJF_informa; "que elija el pueblo", señala. https://t.co/LAY8X0Tazx — Animal Político (@Pajaropolitico) April 14, 2021

Propone encuesta

Además, el presidente propuso que el Tribunal Electoral realice encuestas telefónicas en Guerrero y Michoacán para definir las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

“Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de call center, que hoy y mañana, como una empresa especializada, cierren encuesta en Guerrero y le preguntaran a todos ¿quieres que participe este candidato o no? ¿se le acepta el registro o no?, y hacer lo mismo en Michoacán”, dijo.

Por no haber entregado informes de gastos de precampaña, el Consejo General del INE volvió a sancionar al morenista Félix Salgado Macedonio con la cancelación de su registro como candidato al gobierno de Guerrero y le ordenó al partido sustituirlo como abanderado en un plazo máximo de 48 horas.

El castigo fue el mismo para el candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón, aunque, en este caso, el INE concedió un plazo de hasta 5 días para que el partido haga la sustitución de candidatura.