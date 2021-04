Por contaminación, habrá restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 18:00 horas de este miércoles se registró un valor máximo de ozono de 160 ppb, lo que se tradujo en “calidad del aire extremadamente mala” en la zona que monitorea la estación de Tultitlán, Estado de México, por lo que se emitieron restricciones vehiculares.

19:00 h, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en el municipio de #Tultitlán #CalidadDelAIRE EXTREMADAMENTE MALA con un riesgo a la salud EXTREMADAMENTE ALTO, en la #CDMX y el resto de la zona conurbada es de MALA a MUY MALA con un riesgo de ALTO a MUY ALTO.#QuedateEnCasa — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) April 22, 2021

Te puede interesar: Contaminación de energías fósiles provoca una de cada 5 muertes en el mundo: estudio

A través de un comunicado, detalló que este jueves deberán suspender su circulación en horario de 05:00 a 22:00 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y aquellos con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté solo conformada por letras.

Tampoco podrán circular los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación, y aquellos con matrícula foránea, así como pipas y semi-remolques que transportan gas licuado de petróleo cuya placa sea non, y los vehículos de carga no podrán transitar entre las 06:00 y las 10:00 horas.

Los vehículos exentos son aquellos con holograma E, 00, o 0, los de uso particular para atender emergencias médicas, así como los de trabajadores del sector salud y para personas con discapacidad.

Asimismo, están exentos los vehículos de servicio público de pasajeros y turismo, los destinados a cortejos fúnebres o que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, y unidades revolvedoras de concreto.

Además de las restricciones vehiculares, la Comisión Ambiental emitió recomendaciones a la población para protegerse, como evitar hacer ejercicio o actividades vigorosas en exteriores entre las 13:00 y las 19:00 horas y mantenerse informados sobre la calidad del aire.

#LoÚltimo | La @CAMegalopolis reporta muy mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Recomienda a la ciudadanía aplicar las siguientes medidas por contingencia 👇 https://t.co/v7laxDDEAA — Animal Político (@Pajaropolitico) April 22, 2021

Lee más: Solo seis estados cuentan con equipos eficientes para el monitoreo del aire

Pidió que se continúe con el trabajo a distancia para reducir viajes y evitar el uso de aerosoles, que se recargue gasolina después de las 18:00 horas y se reparen fugas en instalaciones de has doméstico.

Otras recomendaciones son reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha y de cocina, así como realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.