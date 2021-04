Médicos del sector privado marchan para exigir vacunación anticovid

Integrantes del personal de salud de los servicios privados marcharon este domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México exigiendo ser vacunados contra el covid-19 y reiteraron que todo el personal de salud debe ser considerado “primera línea”.

Durante el recorrido del monumento al Zócalo una de las consignas constantes de los médicos ha sido: “¡Señor presidente los médicos se están muriendo!”.

“No es nada ético como se están comportando las autoridades. Al no vacunar al personal médico no estamos rompiendo la cadena de contagios, pero no les interesa que rompamos una cadena de vectores de la enfermedad”, dijo Patricia Rojo, vocera del movimiento del personal de salud no vacunado, durante una entrevista con MVS Noticias.

A inicios de abril, personal de salud de servicios privados instaló un bloqueo en la calzada de Tlalpan a la altura de la estación Las Torres del tren ligero de la Ciudad de México.

Protestaron porque no se concretó una reunión que, a decir de ellos, tenían agendada a las 10 de la mañana con la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López, para discutir un plan nacional de vacunación para este sector.

La doctora Sol Patricia Rojo, en entrevista con Animal Político, aseguró “estamos ya exigiendo que la junta sea con alguien a nivel federal, después de que la doctora Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia de prensa de este lunes que era un tema federal”.

Fuentes de Sedesa aseguraron a Animal Político que Oliva López no se comprometió a tener ninguna reunión con los médicos, ni sabía nada al respecto, justo porque este es un tema federal.

La doctora señaló que el movimiento busca que las autoridades de la Ciudad de México realicen una mejor organización de la vacunación del personal de salud tanto público como privado.

