Dos miembros de la Luz del Mundo son candidatos a diputados de Morena

La dirigencia de Morena registró como candidatos a diputados federales a dos integrantes de la iglesia de La Luz del Mundo, congregación que es investigada en México por lavado de dinero y cuyo líder, Nassón Joaquín García, fue detenido y acusado en Estados Unidos de abuso sexual de menores, tráfico de personas y pornografía infantil, entre otros delitos graves.

Los candidatos son Emmanuel Reyes Carmona, experredista que busca la reelección como diputado federal -ahora por Morena-, y Hamlet García Almaguer, exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera y excandidato a diputado por Movimiento Ciudadano (MC) en 2018.

Ambos está en las listas de candidaturas plurinominales de Morena y en posiciones privilegiadas que prácticamente les garantizan una curul en San Lázaro. Reyes Carmona fue registrado ante el INE en la posición número 8 de la Segunda Circunscripción y García Almaguer en el lugar 15 de la Primera Circunscripción.

Ambos han sido promotores de la iglesia cristiana de La Luz del Mundo y defensores de Nassón Joaquín García tras su captura en 2019 en California, donde está a la espera del inicio del juicio en su contra.

Conocido entre sus fieles como “Apóstol de Jesucristo”, Nassón Joaquín fue dirigente desde 2014 de la iglesia cristiana con sede en Guadalajara y que, según la propia congregación, tiene presencia en 60 países y cuenta con 5 millones de feligreses.

Junto con Nassón Joaquín fueron detenidas otras dos personas en junio de 2019. El Departamento de Justicia de California lo acusó de cometer en Estados Unidos 26 delitos graves, incluido el de coaccionar a personas para obligarlas a participar de actos sexuales y violar a un menor.

A su vez, en diciembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó cinco denuncias contra La Luz del Mundo y Nassón Joaquín ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos, tras haber detectado que efectuaron transferencias internacionales a cuentas en paraísos fiscales.

Animal Político contactó al diputado Emmanuel Reyes Carmona para cuestionarle cuál es su relación con La Luz del Mundo; Hamlet García Almaguer no pudo ser localizado.

Diputado alega discriminación a sus creencias

El experredista Reyes Carmona dijo que la Constitución garantiza su libertad de creencias y aseguró que no conoce las acusaciones contra Nassón Joaquín, a quien se refirió como “el director”.

“Disculpa, ¿a cuántos candidatos les has preguntado su religión?”, inquirió el diputado. “Porque si me quieres distinguir o clasificar por mis creencias y no por mi trabajo, eso es discriminación. Te mando el artículo 4 de la Ley Federal de la materia”, dijo en referencia a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

Este medio le hizo notar que el cuestionamiento no era hacia sus creencias sino hacia sus vínculos con una organización y un líder acusados de varios delitos graves en México y Estados Unidos, a lo que Reyes Carmona no respondió.

“Yo desconozco esos temas, estimado”, replicó. “No sé cómo avance el tema del director (Nassón Joaquín). Creo que si algo deseas saber de la organización religiosa, no soy el indicado”.

Reyes Carmona, originario de Guanajuato, fue uno de los 35 legisladores federales que entregaron un reconocimiento al líder de La Luz del Mundo en una polémica ceremonia celebrada en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 2019, pocos días antes de la detención de Nassón Joaquín.

El diputado Reyes Carmona declaró que el costo de dicho reconocimiento -un cuadro- fue pagado con su propio dinero. A la ceremonia, que consistió en un concierto en honor a Nassón Joaquín, asistieron legisladores del PVEM, MC y Morena, entre ellos, Félix Salgado Macedonio.

Reyes Carmona descalificó las graves acusaciones en contra del líder de La Luz del Mundo y dijo que eran calumnias.

“Soy testigo fiel que el liderazgo que (Nassón Joaquín) ha desarrollado al frente de la iglesia La Luz del Mundo siempre ha sido apegada a los cánones legales, pues siempre ha sido un fiel promotor de los valores familiares, de la superación personal y de su enseñanza”, comentó, según una nota de El Sol de Irapuato.

El apóstol de Nassón

Hamlet García Almaguer, el otro adepto de Nassón Joaquín, se ha referido al líder de la congregación cristiana explícitamente como “honorable” e “inocente”.

Sólo hay un futuro para La Luz del Mundo, el crecimiento. Y sólo hay una persona que nos va a llevar ahí, el Apóstol Naasón Joaquín. #Inocente #Honorable — Hamlet Almaguer 🇲🇽 (@hamlet_almaguer) September 17, 2020

En febrero de 2020, tras participar en un foro en Estados Unidos, sostuvo que La Luz del Mundo es una iglesia moderna y con “impacto favorable” en ese país.

“Nuestra iglesia construye comunidades seguras, promueve el respeto a los derechos humanos y el progreso económico de sus miembros. Eso somos, eso hacemos, eso nos ha enseñado el Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín”, publicó en un medio digital.

García Almaguer no sólo se expresa en pro del líder de La Luz del Mundo, sino que también ha cumplido funciones dentro de la organización religiosa. Por ejemplo, en marzo de 2018, fue copartícipe de un evento encabezado por Nassón Joaquín en San Luis Potosí, en el que García Almaguer se encargó de conducir una plática sobre desarrollo personal y emprendedurismo.

A través de la llamada Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), de la que es tesorero, García Almaguer ha logrado promover en espacios institucionales laicos tanto a La Luz del Mundo como a Nassón Joaquín. Muestra de ello es que la APEM fue una de las asociaciones promotoras del homenaje al líder religioso en Bellas Artes.

Asimismo, en mayo de 2018, la APEM organizó un evento multitudinario con empresarios en el World Trade Center donde el dirigente cristiano fue orador; un año después, la misma cumbre se efectuó en Acapulco y fue inaugurada por el gobernador del PRI Héctor Astudillo (a este último evento ya no asistió Nassón Joaquín porque para entonces ya estaba preso en EU).

Al margen de su trabajo en La Luz del Mundo, Hamlet García Almaguer también se ha desempeñado en la función pública. En 2015, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, asumió como director jurídico de la Autoridad del Espacio Público (APE), cargo del que fue destituido ese mismo año luego de que fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia por haber ejercido como abogado sin tener cédula profesional.

No fue su único escándalo en la APE, pues también fue señalado de participar en un esquema corrupto de tráfico de permisos a favor de particulares, según una investigación de Reporte Índigo.

García Almaguer pasó a ser asesor legislativo en el Congreso de Jalisco y luego del grupo parlamentario de MC en la Cámara de Diputados federal.

En 2018 fue postulado como candidato por ese partido a San Lázaro, pero perdió los comicios. Ahora, de la mano de Morena, vuelve a una nueva elección casi resuelta para él.