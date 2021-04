Coordinador de Morena descarta desafuero a diputado acusado de abuso

El coordinador de la bancada de diputados de Morena, Ignacio Mier, descartó que su grupo parlamentario inicie un proceso de desafuero contra su compañero Benjamín Saúl Huerta Corona, quien fue detenido(y después liberado), por presuntamente intentar abusar de un menor de 15 años de edad.

El legislador argumentó que se trata de “la vida personal” del diputado con licencia, quien busca la reelección por el Distrito 11 en Puebla, y que no cometió ninguna acción en su función como diputado.

“Yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”, dijo a medios de comunicación que lo abordaron.

Ante la pregunta de si Morena iniciaría un proceso de desafuero, Mier respondió que no, “porque no lo hizo en su función como diputado, lo hizo en su vida personal… hay que preguntarle al partido yo no soy dirigente”, sostuvo.

El coordinador de Morena en la @Mx_Diputados rechazó que su partido solicite desafuero en contra del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual. Las circunstancias ocurrieron “fuera de su función como diputado federal” expresó en favor del legisladorque busca reelección pic.twitter.com/NX97gm8g2m — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) April 22, 2021

También explicó que el grupo parlamentario “no es autoridad ministerial”, para iniciar un proceso contra Saúl Huerta.

Secretaria de Morena le pide enfrentar la justicia

En una posición contraria, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, pidió al diputado Huerta solicitar licencia o por lo menos enfrentar los señalamientos.

“Creo que es importante hacer ese llamado para que el diputado pida licencia o que al menos se ponga a disposición de la justicia”, dijo a medios.

La secretaria general de @PartidoMorenaMx , @CitlaHM pidió al diputado federal Benjamín Saúl Huerta que pida licencia en la @Mx_Diputados para enfrentar la justicia. Ella visitó el @senadomexicano esta tarde. pic.twitter.com/yFBedUYPiN — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 22, 2021

Agregó que Morena “no es responsable de las conductas individuales que tiene una persona” y que el partido tiene “autoridad política” para deslindarse de los actos cometidos y de condenarlos.

“En morena respaldaremos cualquier acto que las autoridades correspondientes determinen para acercarse a la justicia, incluyendo un posible desafuero”, aclaró.