Yo espero no robar nada: Cepeda sobre políticos; Iglesia se deslinda 

La candidatura plurinominal del Obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, impulsada por el partido Fuerza por México aún no es un hecho.

En conferencia, Cepeda Silva dijo que un grupo de abogados especialistas en Derecho y en Derecho Canónico analiza si puede ser candidato plurinominal a una diputación local por el Distrito 21 en Ecatepec, Estado de México.

“No me voy a registrar en este momento, tengo un equipo de doctores en Derecho Canónico que tienen que estudiar el caso y un grupo de doctores (en Derecho) que tienen la obligación de registrarme. Si en los dos lados sucede que no tengo ningún inconveniente seré diputado plurinominal, no voy a andar haciendo campaña”, agregó.

De acuerdo con los artículos 55 y 130 de la Constitución Mexicana, los ministros de culto solo pueden ocupar cargos de elección popular si dejaron su ministerio cinco años antes de presentar su candidatura.

Cepeda Silva se retiró a los 75 años, como marca la Iglesia católica, en mayo de 2012.

“Eso es lo que están discutiendo, si todavía es efectivo después de 10 años de no ejercer el ministerio”, explicó el Obispo emérito.

En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se deslindó de las actividades políticas de Cepeda Silva y que éstas no representan a la Iglesia Católica.

Además recordó que el Canon 287, del Derecho Canónico vigente, señala que los ministros de culto no pueden participar activamente en los partidos políticos ni en asociaciones sindicales, “a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común”.

Sin embargo la CEM señala que: “Respecto a este último canon, no consta que Mons. Cepeda haya pedido ni recibido el permiso prescrito por las leyes canónicas”.

También la Diócesis de Ecatepec, a la que pertenece Cepeda, se deslindó de sus actividades políticas. “Mons. Onésimo Cepeda Silva no representa la postura oficial de la Iglesia Católica de la Diócesis de Ecatepec”, dijo en un comunicado.

Cepeda Silva dijo que busca ser candidato para construir un gobierno “sin mentiras, sin tranzas, sin corrupción, que deberas nos defienda contra el crimen”.

Y agregó: “Los politicos no deben robar mucho, desgraciadamente todos son ratas y todos roban algo, yo espero no robar nada. Me has oído muchas cosas pero nunca nadie me ha llamado ladrón”.

En la conferencia, Cepeda Silva recordó su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto. “Fuimos amigos, sí. Lo ayudé a llegar, sí. No me volvió a ver, sí. O sea que no tuvo palabra”.