Opositores pueden inconformarse por ampliación de mandato de Zaldívar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “desgraciadamente el Poder Judicial está muy mal”, por lo que continuó defendiendo la reforma −que amplía el mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar− que esta madrugada se aprobó en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados.

Aseguró que durante muchos años, el Ejecutivo tenía cooptado a los demás poderes, entre ellos al Poder Judicial, la mayoría de jueces, magistrados y ministros.

“Hacen falta las reformas, hace falta transformar y si no es por el presidente de la Corte, pues seguiría lo mismo porque existen los del partido conservador que dominan, entonces ¿quiénes son los opositores?, pues los conservadores, los del partido conservador, lo que antes dominaban. Eran los dueños del poder”, sostuvo.

Durante su conferencia matutina, dijo que el gobierno estaba al servicio de una minoría y lo sigue estando: “lo estamos constatando con un juez que otorga amparos a empresas extranjeras que abusaban de contratos leoninos en materia de electricidad”.

López Obrador dijo que si la reforma se aprueba este viernes, todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse y declarar que es inconstitucional y que la autoridad competente resuelva.

“Pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo que es mantener el estatus quo, es conservar, cuando mucho gatopardismo (que en apariencia las cosas cambian cuando siguen igual). No llegamos al gobierno para eso y México no necesita esas prácticas de simulación”.

El presidente ha dicho que Zaldívar es el único que podía instrumentar la reforma al Poder Judicial, por lo que apoyaba la ampliación de mandato.

Aunque la misma Constitución prevé que el presidente de la Corte sólo podrá ocupar la presidencia por cuatro años sin posibilidad de reelección y, por lo tanto, ampliar el periodo a través de una artículo transitorio a una ley secundaria significa un acto inconstitucional, según han externado también diversos juristas.