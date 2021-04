Salgado Macedonio plantea desaparecer el INE; 'tiene superpoderes', asegura

Félix Salgado Macedonio planteó que debe legislarse la posible desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para formar un “órgano parcial”.

“La fiscalización la tiene el INE, que debería tener el órgano local, le dan tratamiento de menor de edad, tiene superpoderes el INE. Entonces, habrá que legislar sobre de eso, incluso legislar sobre la permanencia o no del INE. Yo digo que el INE ya cumplió y debe desaparecer este INE y darle vida a otro comprometido con la equidad, comprometido con la imparcialidad”, comentó Salgado.

Durante una parada de la caravana vehicular que encabeza, Salgado Macedonio dijo que el INE no debería tener en sus manos la fiscalización del proceso electoral de Guerrero, más bien debería ser competencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado.

Aunque el órgano electoral del estado también validó la cancelación de su candidatura por omitir informes que comprueben el monto, origen y destino de los recursos que gastó en el periodo de precampañas.

Lee: Félix Salgado impugna resolución del INE ante el TEPJF: nunca fui precandidato, sostiene

“Lo que está haciendo el INE no es imparcial, ni es equitativo, yo no soy candidato y los otros sí y yo no; y yo estoy bien fiscalizado y el otro no. Entonces, no hay equidad por lo que yo veo y me parece que no es justo que el árbitro se coloque como jugador y jugador cochino, chapucero. No es correcto”.

Salgado Macedonio aseguró que el dictamen que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “es justiciero”, porque le ordena al INE volver a analizar su caso, pero advirtió que al obtener una nueva negativa sobre su candidatura, volverá a impugnar.

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral federal dio 48 horas al INE para volver a imponer la sanción a los morenistas Félix Salgado y Raúl Morón por no haber presentado informes de gastos e ingresos de precampaña.

El INE deberá evaluar en este periodo si mantiene la sanción de negarles el registro como candidatos al gobierno de Guerrero y Michoacán, respectivamente, o si la falta amerita únicamente una multa económica o una amonestación pública.

El senador con licencia reiteró que “no es para que me quiten la candidatura, en todo caso debe ser una amonestación para mí, para el partido”.

Este sábado, Salgado inició una caravana vehicular desde Guerrero rumbo a la Ciudad de México con el fin de exigir en las instalaciones del INE que le devuelvan la candidatura a la gubernatura del estado.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)