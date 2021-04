Salgado dice que es violencia de género asegurar que impondrá a su hija

Félix Salgado rechazó que quiera imponer a su hija Evelyn como candidata a gobernadora de Guerrero, en sustitución cuya, y afirmó que asegurar que su mérito es que sean familia es violencia política de género.

En entrevista con medios, señaló que las contendientes por la candidatura fueron elegidas por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y que además de Evelyn Salgado están propuestas María de la Luz Núñez, Aracely Gómez y Nestora Salgado.

“Yo no propuse a mi hija. Tuvimos una asamblea informativa y ustedes están de testigos, en ningún momento yo dije aquí está mi hija, apóyenla. Me vería yo muy mal”, mencionó.

Salgado Macedonio afirmó que sin importar quién quede como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, no incidirá en las tareas el gobierno “por respeto a las personas, y no voy a pedir nada a cambio”.

Acerca de lo que hará, dijo que en caso de no volver al Senado está bien representado con Saúl López. De su nombramiento como delegado político, dijo que “no sirve para eso”.

“Yo no soy el delegado político, yo soy Félix Salgado Macedonio. No quiero ningún cargo de esos porque no sirvo para eso, no me gusta”, añadió.

La encuesta para elegir a la candidata deberá diseñarse, levantarse y procesarse en todo el estado de Guerrero en un solo día o dos, debido a que el Tribunal Electoral federal dio a Morena un plazo de 48 horas para efectuar la sustitución de Salgado.