Familiares de Samuel García, implicados en transferencias sospechosas

Una investigación federal y bancaria identificó que la esposa, el padre y el suegro del hoy candidato a gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, están implicados en una trama de transferencias millonarias señaladas como sospechosas por las áreas antilavado del sistema financiero que ascienden a más de 180 millones de pesos.

Hay, además, operaciones que no fueron reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que de confirmarse darían paso a denuncias penales por posible evasión o defraudación fiscal, entre otros ilícitos.

Los datos de la investigación a cargo de la Secretaría de Hacienda y varios bancos, a la que Animal Político tuvo acceso, también identificaron anomalías directamente relacionadas con el senador Samuel García que ya fueron descritas en una primera parte de esta nota. Pero el seguimiento se extiende al círculo familiar.

Una de las personas revisadas es su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a quien no se le localizaron declaraciones anuales de impuestos, pese a que en sus cuentas registra operaciones y depósitos por montos considerables.

Por ejemplo, en un lapso de apenas cuatro meses, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, Rodríguez Cantú recibió depósitos por 1 millón 371 mil pesos a través de 60 transferencias bancarias con el sistema SPEI. El dinero fue enviado desde la cuenta de una empresa que, según la indagatoria, cuenta con tres alertas por operaciones inusuales en el sistema financiero, entre ellas una por presentar transacciones que se alejan del perfil manifestado.

En los mismos años la joven también recibió depósitos en efectivo en sus cuentas por un monto de millón 114 mil 20 pesos en sucursales bancarias de San Pedro Nuevo León.

El tema, indica la indagatoria, es que no se identifican en el sistema actividades comerciales o laborales de Rodríguez Cantú que justifiquen estos depósitos. Ella aparece como socia de dos empresas con razón social BE BACANO INC S. DE R.L. de C.V. y MIMIMER S.A. de C.V., las cuales no generan reportes financieros y parecen estar inactivas.

Por la misma situación también resultan incongruentes los consumos por 2.94 millones de pesos que la esposa del candidato a gobernador pagó con su tarjeta American Express en solo medio año, entre septiembre de 2019 y marzo de 2020. Con esa misma tarjeta la joven adquirió una camioneta de lujo Mercedes Benz GLC 300 OFF ROAD modelo 2018, por un monto de 681 mil 200 pesos.

Además, se identificó al menos una transferencia vía SPEI por 136 mil pesos desde la empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, de la que su esposo es socio. Dicha empresa también tiene una alerta en el sistema financiero por desviaciones en su comportamiento transaccional.

Aunque Rodríguez Cantú señaló en algún momento dedicarse a la venta de insumos médicos, la indagatoria señala que no se identificaron relaciones corporativas o vínculos con compañías relacionadas con dicho giro o actividad en específico. Sumado a que ella tampoco reporta al SAT ingresos por actividades profesionales de este tipo.

Derivado de todo lo anterior existen dos alertas por operaciones inusuales emitidas por las áreas antilavado de los bancos en el sistema financiero en contra de Mariana Rodríguez Cantú.

Depósitos inexplicables y red fantasma

Otro foco de alerta en la indagatoria es Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, padre de Mariana y suegro de Samuel García. Esto debido a su vínculo con presuntas operaciones inusuales y nexo con empresas fantasma.

De acuerdo con un modelo de riesgo diseñado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar posible lavado de dinero, Rodríguez cuenta con una puntuación de 6.35 en una escala del 1 al 10, el cual se considera muy alto. Esto como resultado de operaciones y nexos directos con empresas de alto riesgo.

Por ejemplo, aunque Rodríguez reporta ser un empresario dedicado a la venta de inmuebles, se detectaron transferencias a sus cuentas por más de 6 millones 200 mil pesos por pago de honorarios asimilados a salario. Estos provienen de empresas que no tienen nada que ver con dicho giro y que cuentan con alertas de operaciones inusuales en el sistema financiero.

Una de estas empresas es Servicios y Asesorías Zulamak SA de CV, que dice dedicarse a supuestos servicios de consultoría. Se trata, en realidad, de una posible compañía fantasma de acuerdo con los listados de presuntas empresas factureras del SAT. Por esta misma situación y por realizar operaciones rápidas de fondos de manera inusual, cuenta con dos alertas financieras.

La otra compañía es XCW Logistics SA de CV, cuyo giro reportado es la “administración de recursos humanos”. La empresa está alertada desde 2018 en el sistema bancario por una serie de anomalías que incluye transferencias injustificadas, dirección fiscal compuesta solo por oficinas virtuales, y coincidencias en representantes legales con otras compañías presumiblemente fantasma.

Las áreas fiscales de Hacienda identificaron además que el suegro de Samuel García es socio de una empresa llamada Proveedora de Talento Ejecutivo S.C. que en junio de 2020 fue incluida en la lista de presuntas empresas fantasma del SAT. Esta empresa, a su vez, está vinculada con otra de nombre Juventure Horizontes S.C., constituida en la misma fecha, y la cual ya fue confirmada de forma definitiva como compañía fachada por el SAT.

Además, se identificó que Rodríguez Valdez no presentó la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

El mismo cuenta con una alerta por operaciones inusuales generada por Citibanamex hacia el sistema financiero, derivado de las notificaciones que lo vinculan con compañías que simulan operaciones.

Presunta evasión del padre

La indagatoria federal también alcanza a Samuel Orlando García Mascorro, padre del candidato a gobernador de Nuevo León, quien es identificado como sospechoso de posible evasión fiscal.

Pese a ser socio de diversas firmas de abogados y contadores con operaciones financieras importantes, García Mascorro no presentó declaraciones anuales de impuestos de 2016 a 2019, según la información de Hacienda.

Al igual que su hijo, Mascorro es accionista de las sociedades García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC; Firma contable y Fiscal Contadores y Financieros SC; y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC., que a su vez son accionistas de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V..

Estas compañías están implicadas en transferencias bancarias y posible triangulación de recursos por más de 170 millones de pesos. Para Hacienda estas operaciones resultan sospechosas porque no se identifican negocios o actividades comerciales que lo justifiquen.

El foco rojo es la empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, que cuenta con una alerta de las áreas antilavado por desviaciones en su comportamiento transaccional histórico, y su liga con otras empresas también reportadas.

Dicha firma cuenta con una tarjeta de consumo American Express cuyo beneficiario es justamente García Mascorro. Desde ese plástico y en poco más de un año se registraron consumos por más de 14 millones de pesos, los cuales también han sido alertados como una posible actividad vulnerable al lavado.

El padre del candidato cuenta con otra tarjeta American Express, a su nombre, en la que en un lapso de un mes se registraron consumos por más de 287 mil pesos.

La indagatoria federal también identifica como un punto a revisar una serie de transferencias por más de 3 millones 703 mil pesos que García Mascorro hizo hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos y Chile.

Cabe señalar que Animal Político solicitó a Samuel García y a su equipo un posicionamiento en torno a estos datos. La respuesta es que están dispuestos a aclarar cualquier operación si la autoridad lo solicita, pero negaron estar implicados en hechos irregulares.