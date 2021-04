Si no estamos en la boleta, no hay elección, advierte Salgado Macedonio

“Si no estamos en la boleta, no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta”, dijo durante un discurso el senador con licencia, Felix Salgado Macedonio, a sus simpatizantes.

La advertencia la hizo este domingo desde el Zócalo de Iguala, antes de que su caravana continuara hacia la Ciudad de México donde iniciará un plantón a las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE).

También informó que lo dicho es un acuerdo tomado “con los primeros insurgentes”, agregó que “se va a aplicar en Guerrero el artículo 39 constitucional. Donde radica la soberanía es en el pueblo”, exclamó.

Salgado Macedonio también dijo que la protesta que realizará él y sus simpatizantes en la sede del INE “será pacífica” y negó que sus seguidores tengan en su poder bidones de gasolina, palos y otros instrumentos que podrían usarse de forma violenta.

El fin de semana Félix Salgado Macedonio planteó que debe legislarse la posible desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para formar un “órgano imparcial”.

“La fiscalización la tiene el INE, que debería tener el órgano local, le dan tratamiento de menor de edad, tiene superpoderes el INE. Entonces, habrá que legislar sobre de eso, incluso legislar sobre la permanencia o no del INE. Yo digo que el INE ya cumplió y debe desaparecer este INE y darle vida a otro comprometido con la equidad, comprometido con la imparcialidad”, comentó Salgado.

Durante una parada de la caravana vehicular que encabeza, Salgado Macedonio dijo que el INE no debería tener en sus manos la fiscalización del proceso electoral de Guerrero, más bien debería ser competencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado.

El caso de Félix Salgado Macedonio volvió a concentrar el debate luego de que la mayoría del Consejo General del INE votara a favor de revocar su candidatura a gobernador de Guerrero, pero no por las acusaciones que enfrenta por violación y abuso sexual, sino por no presentar su reporte de gastos de precampaña.

Morena y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador acusaron al INE de excederse en sus atribuciones y decidir quién es candidato o no, mientras que partidos de oposición y otras voces señalaron que el Instituto simplemente cumplió lo que dice la ley electoral.

Por ahora, el INE debe evaluar si mantiene la sanción de negarle el registro como candidato al gobierno de Guerrero o si la falta amerita únicamente una multa económica o una amonestación pública.

La Sala Superior del Tribunal Electoral federal dio 48 horas al INE para volver a imponer la sanción a los morenistas Félix Salgado y Raúl Morón por no haber presentado informes de gastos e ingresos de precampaña.