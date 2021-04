Los sustitutos de Salgado y Morón tampoco le van a gustar al INE, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los sustitutos de Félix Salgado y Raúl Morón, a las candidaturas para Guerrero y Michoacán, respectivamente, tampoco les van a gustar a las autoridades electorales.

En su conferencia matutina, el mandatario volvió a cuestionar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de retirar la candidatura a ambos personajes y la calificó como un “golpe a la democracia”.

Dijo que organismos como el INE tienen como misión “impedir que haya democracia” y que parecen estar al servicio de grupos de intereses.

“Y quienes van a ser los candidatos sustitutos en Michoacán y en Guerrero no les van a gustar tampoco, porque el propósito es que no haya democracia, hay fobia. Estos organismos están al servicio del poder conservador y es todo provocaciones, no hay que caer en ellas”, señaló.

López Obrador aseguró que él no tiene nada que ver con las designaciones de los nuevos candidatos ya que es una decisión que le corresponde solo a Morena.

.@lopezobrador_ dijo que al Tribunal Electoral y al INE "no les van a gustar" los nuevos candidatos de Morena en Guerrero y Michoacán, porque su propósito es que no haya democracia. pic.twitter.com/d1tlqc9cPY — Animal Político (@Pajaropolitico) April 29, 2021

La noche de este miércoles, la dirigencia nacional de Morena informó que realizará una encuesta fast-track en la que contenderán: la senadora y exautodefensa Nestora Salgado; Esther Araceli Gómez Ramírez, integrante del CEN de Morena y delegada electoral en la entidad; María de la Luz Núñez Ramos, exalcaldesa de Atoyac y excandidata de Morena al gobierno de Michoacán, y la hija de Félix Salgado, Evelyn Salgado.

Ésta última fue incluida de último momento en el proceso a pesar de que nunca se registró previamente como aspirante a la candidatura.

Sin explicación, el CEN dejó fuera de la encuesta a la exdirigente nacional del PRD, Beatriz Mojica, quien en sus redes sociales solicitó ser considerada.

Mientras que en el estado de Michoacán, el elegido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para sustituir a Raúl Morón es el diputado con licencia, Alfredo Ramírez Bedolla.

El ahora aspirante a la gubernatura buscó contender por la alcaldía de Morelia pero fue sancionado por el mismo motivo que Raúl Morón: por no entregar reportes de gastos de precampaña.