AMEXCID responde a nota sobre retrasos en apoyos a Centroamérica

El pasado viernes Animal Político publicó la nota ‘Los retrasos y dudas en el programa de apoyos a Centroamérica que ofrece AMLO’, en la que, a partir de datos oficiales, se dio cuenta de que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica llevan inscritos a la fecha 15 mil 800 personas entre Honduras y El Salvador, no habiéndose alcanzado ni la mitad de lo programado y prometido.

A partir de esta nota, la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Laura Elena Carrillo Cubillas, envió a este medio una carta en la que rechaza las críticas por el retraso en la aplicación de los programas del gobierno de López Obrador para impulsar el desarrollo en Centroamérica, señalando que hay “ignorancia” e “insidia” en las voces críticas.

“Se han pronunciado algunas voces que pretenden criticar los logros de estos proyectos en Centroamérica, voces que, entre la ignorancia y la insidia, señalan la falta de avance en nuestras iniciativas”, denunció la funcionaria en el escrito.

“No solo parecen obviar el impacto que la mayor crisis sanitaria en un siglo ha tenido sobre el mundo, no solo soslayan el crimen que sería exponer la salud de la población y de nuestros especialistas por no adaptarnos a las condiciones globales que esta crisis ha impuesto. Estas voces parecen también exigir que se sacrifique la precisión técnica, el apego a la ley, y el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, por la simulación y el teatro político. De ninguna manera lo haremos así”, recalcó la directora de AMEXCID.

Además, la funcionaria señaló que las voces críticas exhiben “su falta de conocimiento del territorio, su falta de contacto con la realidad de Centroamérica”.

“Buscan comparar las unidades productivas que atiende el proyecto de Sembrando Vida en México (que deben tener como mínimo 2.5 hectáreas) con las unidades productivas en El Salvador, por ejemplo, cuyo requisito es de una manzana (poco menos de una hectárrea)”, indicó Carrillo Cubillas.

“Nuestro proyecto no se trasladó directamente de México a Centroamérica de manera exacta -añadió-, ya que es un proyecto que se ha adaptado a las condiciones particulares de los pequeños productores de cada país, los cuales, en los casos de mayor vulnerabilidad económica y mayor propensión a la migración forzada, difícilmente tienen acceso a 2.5 hectáreas cultivables”.

“La comparación -hizo incapié- cae en el terreno del desconocimiento y puede incluso ser ofensiva para los agricultores de subsistencia de nuestra región”.

Laura Elena Carrillo destacó que ambos programas gubernamentales “se han adaptado con éxito a las realidades de El Salvador, Honduras, y próximamente de Guatemala”, y que ya están teniendo un “impacto positivo”: “Hemos registrado a más de 12 mil Jóvenes Construyendo el Futuro y hemos vinculado a una tercera parte a centros de trabajo. En Sembrando Vida, hay 7 mil 732 productores registrados con nuestro proyecto, con una tercera parte de ellos siendo beneficiarios activos”.

“México está cambiando la vida de la gente de nuestra región”, destacó la funcionaria sobre unos programas sociales que buscan impulsar el desarrollo económico en Centroamérica, con el fin de frenar la migración indocumentada que busca llegar a Estados Unidos a través de territorio mexicano.

Aquí puedes leer la carta completa enviada a Animal Político.

Respuesta de los reporteros Alberto Pradilla y Manu Ureste

La directora de la Amexcid, Laura Elena Carrillo Cubillas, emitió una aclaración en la que plantea algunas opiniones sobre el texto, sin contradecir los datos ofrecidos por Animal Político.

Cabe resaltar que la nota está basada en una entrevista mantenida con la propia Carrillo Cubillas y documentación obtenida previamente a través de solicitudes de transparencia. Las cifras que se exponen en el texto son las que la propia directora de Amexcid ofreció en la entrevista.

Sobre el punto del retraso en la aplicación de los programas sociales cabe señalar lo siguiente: el programa de apoyos a Centroamérica fue anunciado en agosto 2019 y estaba previsto que diese empleo a 20 mil personas en cada uno de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica. El 14 de agosto de 2019 el canciller Marcelo Ebrard lo anunció en la conferencia mañanera y puso fecha para una primera evaluación: ocho meses. Es decir, que el primer corte de caja para evaluar los avances del programa era en marzo de 2020, el mismo mes en el que se decretó la alerta sanitaria por COVID-19.

En aquel momento no se realizó dicha evaluación y solo a través de notas periodísticas se conoció que no se habían registrado avances. De hecho, la SRE dijo a Animal Político en julio que no se habían ejecutado recursos financieros para los proyectos y que recientemente estaban “en fase de reactivación”.

Amexcid argumenta que los retrasos registrados en la aplicación del programa se explican por la pandemia. Que es, exactamente lo que dice la nota, ya que en todo momento se pidió su versión a la institución. Que se registraron retrasos es un hecho. Las razones por las cuales estos retrasos existen vienen también reflejadas en la nota.

En la nota se expone que 15 mil 800 personas están inscritas en los programas en Honduras y El Salvador, sin especificar cuántos están siendo beneficiados directamente, ya que el programa tiene una serie de controles de calidad para garantizar que quien recibe el dinero sea quien verdaderamente lo recibe.

La aclaración de la Amexcid específica que son más de 12 mil inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro, de los que “un tercio”, unos 4 mil, estarían ya recibiendo el apoyo de 180 dólares mensuales. También son 7 mil 732 productores registrados en Sembrando Vida, de los que un un tercio, unos 2 mil 400, ya reciben el dinero. Es decir, que se ha llegado apenas al 16% de lo prometido en agosto de 2019.

En febrero, el último corte del que teníamos disposición según cifras de transparencia, eran 2 mil personas, un 6% del objetivo.

Sobre las unidades de cultivo, Animal Político utilizó las medidas ofrecidas por la SRE en un cuadro remitido a tal efecto.

En ningún momento se hace una comparación con el modelo de Méxio y el modelo de Centroamérica. La nota se limita a reproducir los datos que la propia Amexicd ofrece, tanto en medida de hectáreas como en manzanas.