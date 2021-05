AMLO acepta que se ha metido en las elecciones para denunciar compra de votos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que ha intervenido en el actual proceso electoral, pero “solo para denunciar posibles fraudes” y actos como la compra de votos.

En ese sentido, el mandatario dijo estar de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República contra los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza, por delitos electorales.

“Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos del gobierno de Nuevo León, yo apoyo esa decisión de la Fiscalía, aquí lo denuncié porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada, que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, es un delito grave el fraude electoral”, dijo el presidente en su conferencia matutina de este martes.

El pasado 5 de mayo, el presidente denunció públicamente a Adrián de la Garza por ofrecer una tarjeta con dinero a cambio de que voten por él. En aquel momento pidió a los ciudadanos ayudar para saber si el hecho era real verdad y que la Fiscalía de Delitos Electorales lo verificara.

Esta mañana, López Obrador aceptó que ha intervenido en el proceso electoral, pese a la veda existente, porque tiene la obligación de denunciar actos que violen a la democracia.

Al ser cuestionado sobre que la oposición lo responsabiliza de la investigación contra Adrián de la Garza y lo acusan de ‘meter las manos en las elecciones’ el presidente contestó:

“Cómo no voy a tener que ver, claro que sí (he metido las manos), si aquí lo di a conocer, si es de dominio público. Lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa y luego ya se comprobó, de que es real”.

López Obrador criticó a algunos medios por no haber dado a conocer el tema, e insistió en que él y su gobierno tienen la obligación de exponer este tipo de actos.

También invitó a la población a denunciar cualquier intento de fraude o compra de votos del que sean testigos.

Sobre una posible sanción por parte de las autoridades electorales por referirse a los candidatos de Nuevo León, el presidente dijo que en su opinión, la acusación hecha no debería ser motivo de algún castigo porque solo está denunciando hechos relacionados con el fraude electoral.

“Hasta las mismas autoridades tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia, cuando se sabe de actitudes antidemocráticas, la autoridad está obligada a hacerlo, porque es un delito y se tiene que denunciar”, recalcó.

Este lunes, la FGR abrió una carpeta de investigación contra los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza (PRI) y Samuel García (Movimiento Ciudadano) por presuntos hechos delictivos de índole electoral.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) señaló al candidato Samuel García, a su esposa Mariana Rodríguez y al padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por el delito de “aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

Mientras que en el caso del priista, la FEDE señaló violaciones a la ley electoral por la compra y coacción del voto a través de la entrega de una “tarjeta rosa”, “que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León”.