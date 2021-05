AMLO asegura que habrá castigo por asesinato del candidato Abel Murrieta, en Cajeme

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá castigo por el asesinato de Abel Murrieta, exprocurador en Sonora y candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme.

El candidato, quien se desempeñaba como abogado de la familia LeBarón, fue atacado a balazos la tarde del 13 de mayo mientras se encontraba en un acto de campaña, en la Plaza Tutuli del municipio.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador dijo que se tomó la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo y se ayudará al gobierno de Sonora.

“Se va a tener una coordinación especial con la Fiscalía, por la gravedad del asunto y vamos a tener resultados pronto para castigar a los responsables”, sostuvo.

El mandatario lamentó el homicidio del candidato y dijo que es un tiempo muy difícil para la campaña por los intereses que se generan en las regiones, por lo que reiteró su compromiso de proteger a los candidatos.

“Hoy analizamos todo lo que se viene haciendo, hay muchos elementos protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir realizando, se va a seguir llevando a cabo la protección de los candidatos, es lo que puedo comentarles”.

López Obrador informó que han sido asesinados 13 candidatos, se han registrado 144 casos relevantes y 158 casos clasificados como preventivos en estas elecciones de 2021.

“Afortunadamente, aunque eso no importa, lo que interesa es que no haya un solo ciudadano afectado, que no haya violencia, pero si llevamos un seguimiento porque atendemos este asunto todos los días. Estos son los casos que tenemos”.

Según datos de la consultora Etellek, desde el inicio del proceso electoral hasta la tarde del 13 de mayo, 83 políticos perdieron la vida en atentados (32 de ellos aspirantes).

El 76% de las 83 víctimas mortales eran opositores a los gobiernos estatales. De los 32 aspirantes y candidatos asesinados, 27 competían por puestos municipales; de ellos, el 88% eran también opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban representar.

