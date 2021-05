‘No soy hipócrita’: AMLO niega persecución política contra Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no ha dado la instrucción de aprehender al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; negó que su caso se trate de una persecución política o tenga propósitos electorales.

Durante la conferencia matutina, el mandatario mostró el oficio que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, en el que solicita información sobre García de Cabeza de Vaca y otras personas, por una investigación de presunto lavado de dinero.

El documento dice que el agregado jurídico del FBI realiza una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas que se cree están involucradas en el lavado internacional de activos, identificando operaciones y viajes en los EU, México y en otros países. En esa lista se encuentra el nombre del gobernador de Tamaulipas.

“Imagínense qué sucede si a este señor lo detienen en Estados Unidos, ¿Cómo quedamos nosotros de nuevo?, como hemos quedado durante décadas, como tapaderas, como el país de la corrupción, de la impunidad y eso se acabó”, señaló.

López Obrador justificó que en este caso se hace público el oficio –como ocurrió con el caso de Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena –ya que sus adversarios “se pueden llegar a confundir y decir que es una persecución política ordenada por el presidente o que es con propósitos electorales”.

“Es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores”.

Indicó que como titular del Poder Ejecutivo no puede encubrir a nadie. “No soy tapadera, por encima de todo está la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo”.

Ayer, un juez giró una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La orden fue emitida por el juez de control Iván Aarón Zeferín, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México.

Esto, a días de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara los argumentos con los cuales el ministro Juan Luis González Alcántara desechó la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador, y así proceder legalmente contra el mandatario, luego de que el pasado 14 de mayo, la Corte consideró que la decisión sobre el desafuero de un gobernador corresponde al Congreso local.

Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR, para detectar si llega a salir del país.

Horas después de darse a conocer la orden de captura, el gobernador de Tamaulipas reiteró que se trata de una persecución política y que se defenderá, pese a que, dijo, no le han permitido defenderse.