AMLO pide a la Corte que diga si Cabeza de Vaca tiene o no fuero

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumir su responsabilidad y resolver “lo más pronto posible” el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

Esta mañana, el mandatario pidió al Poder Judicial asumir su responsabilidad en este caso: “A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero”.

El 19 de mayo, un juez giró una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Ayer, el Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo para presentar una denuncia en contra de los responsables de la solicitud y ejecución de la orden de aprehensión.

Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR, para evitar detectar si llega a salir del país.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirma que el gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero, pero un ministro de la corte señaló que el Congreso local usó atribuciones para conservar la inmunidad de García Cabeza de Vaca.

