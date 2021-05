AMLO critica a gobernador de Banxico por compra de planta de fertilizantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el trabajo hecho por el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León por ser quien aprobó el crédito para la compra, a sobreprecio, de una planta de fertilizantes en 2015.

En su conferencia matutina, el mandatario reiteró que se llevará a cabo el cambio de gobernador y que él propondrá a un buen economista, “una persona responsable”.

Al ser cuestionado sobre el trabajo de Díaz de León al frente de Banxico, el presidente criticó algunas de las decisiones autorizadas durante su gestión.

“Yo no estoy de acuerdo con muchos técnicos del gobierno pasado porque causaron mucho daño al país, el que está ahora de gobernador (Alejandro Díaz de León) fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas que se adquirieron a precios elevadísimos, tenemos por esa operación una deuda de mil millones de dólares. Si fuesen buenos técnicos no hubieran llevado a cabo esas operaciones ¿Cómo se justifica eso? A él le toco firmar el acuerdo, si se tratara de un técnico bueno hubiese revisado el contrato de compra-venta y se hubiera dado cuenta que era una mala operación y no hubiese firmado ni aceptado”, señaló.

Aseguró que el cambio de gobernador no afectará estabilidad económica, como lo han dicho algunos de sus opositores.

“Los amigos del actual gobernador pensaron que él iba a continuar y leí de que la noticia (del cambio) había causado inestabilidad y se había reflejado en la depreciación del peso, mentira, ese día sí hubo una baja en el peso pero por el fortalecimiento del dólar a nivel nacional, lo que sucede siempre, entonces no hay ningún impacto”, refirió.

El pasado viernes, López Obrador descartó la continuidad de Alejandro Díaz de León al frente de Banxico y anunció que en su lugar propondrá a un economista con “dimensión social”.

Hasta la fecha, el presidente ha nombrado a dos de los cinco miembros de la junta de gobierno de Banxico, el exejecutivo bancario Jonathan Heath y el académico Gerardo Esquivel, quien fue parte del equipo económico del líder izquierdista durante su campaña presidencial, ambos en 2019.

Por su parte, Díaz de León, es maestro en educación pública por la universidad de Yale, y asumió como gobernador en diciembre de 2017, para completar el periodo 2016-2021 tras la renuncia de Agustín Carstens.

Alejandro Díaz de León fue designado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, con quien también trabajó para la Secretaría de Hacienda y en la dirección del banco de desarrollo Bancomext.

Los aspirantes a dirigir Banxico deben ser nominados por el presidente y ratificados por la Cámara de Senadores.

Los periodos de los gobernadores inician cada 1 de enero del cuarto año del sexenio presidencial, con el fin de garantizar su autonomía de funciones.

