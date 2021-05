AMLO dice que si Lorenzo Córdova desaprueba sus denuncias vs candidatos, es su problema

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no es una persona demócrata y que “es su problema” si no le parece que desde Palacio Nacional se denuncie la compra de votos a través del uso de tarjetas, como el caso del candidato priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza.

En su conferencia matutina, López Obrador volvió a celebrar que la FGR haya iniciado muna investigación contra el aspirante tricolor por la denuncia pública que él realizó.

Apenas este martes, el presidente aceptó que ha intervenido en el actual proceso electoral, pero “solo para denunciar posibles fraudes que atentan contra la democracia”.

Ante dicha postura, Lorenzo Córdova señaló que, con estas declaraciones, el mandatario federal está rompiendo el principio de imparcialidad electoral, establecido en la Constitución desde 2007, que debe ser respetado por todos los funcionarios públicos.

Al ser cuestionado este miércoles sobre las palabras de Córdova, López Obrador contestó:

“Acuérdense de las tarjetas que daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir y si no le gusta al presidente del INE es su problema, porque él no es demócrata ya lo ha demostrado lo suficiente, un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación”.

Aclaró que él nunca ha entregado despensas ni tarjetas de apoyo, y que sus estrategias de campaña han sido muy distintas.

Recalcó que seguirá denunciando actos como el fraude y la compra de votos, sea del partido que sea.

“Nosotros luchamos por años contra estas prácticas, ni modo que ahora que llegamos a la presidencia y veamos eso y nos quedemos callados”, agregó.

El pasado 5 de mayo, el presidente denunció públicamente a Adrián de la Garza por ofrecer una tarjeta con dinero a cambio de que voten por él. En aquel momento pidió a los ciudadanos ayudar para saber si el hecho era real verdad y que la Fiscalía de Delitos Electorales lo verificara.

Este lunes, la FGR abrió una carpeta de investigación contra Adrián de la Garza y el también candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano), por presuntos hechos delictivos de índole electoral.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) acusó a Samuel García, a su esposa Mariana Rodríguez y al padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por el delito de “aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

Mientras que en el caso del priista, la FEDE señaló violaciones a la ley electoral por la compra y coacción del voto a través de la entrega de una “tarjeta rosa”, “que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León”.

Con información de W Radio.