‘Jamás he violado a una mujer’: Roemer dice que hay una campaña en su contra

El escritor y diplomático Andrés Roemer rechazó las acusaciones de violencia sexual y violación en su contra, y acusó que ha sido condenado de manera anticipada.

“Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer”, aseguró.

Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra Roemer. La orden se giró derivada de una denuncia presentada en marzo, en la que la víctima lo acusó del delito de violación.

Esta orden llegó 70 días después de que la Fiscalía anunciara que abrió una carpeta de investigación por las denuncias públicas en redes sociales por acoso y diversos actos de violencia sexual, y cuando según un nuevo testimonio, ya no está en México y se fue a vivir a Israel.

A través de un comunicado, el escritor dijo que se enteró de la orden de aprehensión en su contra a través de los medios de comunicación y acusó que no se ha respetado su derecho a una adecuada defensa o presunción de inocencia.

“No fui citado a declarar ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de qué se me acusa y por tanto no me he podido defender”, señaló.

“He sido condenado de manera anticipada y se ha desatado en mi contra una campaña de linchamiento público que obedece a diversos intereses. Rechazo rotundamente todas las acusaciones que se están desplegando en mi contra”.

La organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) cuenta con un registro de 61 historias de distintas mujeres que aseguran haber sido violentadas por el comunicador de TV Azteca y exembajador de Buena Voluntad de la UNESCO que confirman su modus operandi: engañarlas con oportunidades de trabajo.

La primera denuncia pública fue hecha por la bailarina Itzel Schnaas, quien acusó el pasado 15 de febrero al conductor de TV Azteca por acoso sexual.

Todas las víctimas aseguran que sus casos iniciaron cuando el conductor las invitaba a colaborar laboralmente.