Candidata del PAN en Chihuahua se burla de periodista, luego se disculpa

La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia Campos, se burló de una periodista durante una entrevista radiofónica en el programa Oriente Social, en la estación Ranchera 89.7.

Al término de su participación en la emisión de Oriente Social de este lunes 3 de mayo, Maru Campos dijo al conductor Israel Beltrán Montes que van “varias mujeres se levantan de la estación y se van”, haciendo alusión a la periodista Brenda Chacón, quien abandonó la cabina de dicho programa en julio pasado por ser víctima de hostigamiento laboral.

Tras el comentario de Campos, el conductor y dueño de la radiodifusora, quien también ha fungido como diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), soltó una carcajada y señaló “ya sé por qué lo dijo”. Ambos se abrazaron al despedirse.

“Fue un malentendido”

Ante las críticas por el comentario que realizó, Maru Campos dijo a través de un video que se había tratado de un malentendido, porque dentro de la cabina “hubo un momento de tensión, yo no sabía qué estaba pasando”.

“Fue un momento tenso en el que yo no sabía lo que estaba pasando en el que el señor me dijo un par de veces ‘sí, vete. levántate’ porque estaba mi asistente dándonos prisa, porque me tenía que ir a otro evento. Pensé que era jugando, pero era en serio, y entonces me levanté haciendo este comentario, que lo hice en serio, al cabo ya has levantado varias mujeres de aquí”, explicó la candidata.

Finalmente, aseguró que “lo que pareció cariñoso fue que lo estaba medio ahorcando, y entre medio que trató de salvar la situación y terminamos abrazados y le terminé dando un beso. Pero bueno, yo quiero pedir una disculpa por este malentendido, yo entiendo que como candidata no podía enojarme tal cual me debí de haber enojado, pero esto no tiene nada que ver en la parte personal con Brenda, mis respetos para ella, mis respetos a su trabajo”.

“Yo soy una mujer que ha sufrido violencia, sé lo que significa y lo último que yo haría sería burlarme de ella”, expresó.

Durante la transmisión del programa Cuestión de Minutos del pasado 12 de julio, Brenda Chacón abandonó la cabina tras confrontar a Israel Beltrán, quien intentó humillarla haciendo burla del uso de lenguaje inclusivo.

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) se pronunció por el caso y señaló que la periodista había sido víctima de conductas misóginas en reiteradas ocasiones, y aplaudió su decisión de dejar el programa.

La dependencia señaló que Beltrán Montes ha hecho comentarios, chistes y preguntas sexistas contra mujeres, como cuando aseguró que una de sus obligaciones en el hogar es tener relaciones sexuales con su pareja, y denostó las causas del Paro Nacional de Mujeres.

Además, denunció el “silencio cómplice” del jefe de información de la estación, Francisco Javier González Chacón, quien se encuentra presente durante las transmisiones y ha permitido los dichos del conductor.

Posicionamiento del #Ichmujeres ante la violencia y discriminación ejercida contra la periodista Brenda Chacón.

https://t.co/FO2I2MZKGz pic.twitter.com/Wvr3h8DsmS — Ichmujeres (@ICMUJERGOBIERNO) July 12, 2020