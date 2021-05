Candidata del PRI en Chihuahua propone hacer frente con el PAN

La candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, Graciela Ortiz, propuso crear un frente con el PAN y su abanderada, María Eugenia Campos Galván, en la entidad, lo que ha provocado reacciones contradictoras entre las dirigencias nacional y local del Partido Revolucionario Institucional.

Ante esta propuesta, que no declina a favor de otro partido, el dirigente estatal del PRI, César Alejandro Domínguez, expuso que la gran mayoría de sus candidatos rechazó el planteamiento, por lo que seguirán pidiendo el voto a favor del PRI, en cada una de sus candidaturas en el estado.

“El planteamiento que hizo la licenciada (Graciela Ortiz) a los candidatos fue el de no declinar, no renunciar, pero ir construyendo un frente contra Morena sin declinar sin renunciar…la respuesta de los candidatos, de la gran mayoría, fue que no están de acuerdo con ese planteamiento”, dijo el dirigente al Diario de Chihuahua tras concluir la reunión con los aspirantes.

Incluso, sostuvo que Graciela Ortiz seguirá siendo la candidata en Chihuahua, que no renunciará ni declinará.

“Una suma, un frente o una declinación, en automático no le da el apoyo a un partido político, eso se construye con el tiempo, para eso se debió construir antes una alianza con otros partidos políticos”, recordó.

Sin embargo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresó su respaldo a la decisión de la candidata de sumarse a la campaña de Maria Eugenia Campos.

“Es tiempo de tomar decisiones que blinden el futuro democrático de México. Graciela Ortiz es una mujer de principios, responsable, comprometida y profundamente leal a México y a Chihuahua, por eso sé que su decisión la tomó poniendo siempre por delante el interés de las familias de su estado”, escribió en su cuenta de Twitter.

2/4 @GOrtizGlez es una mujer de principios, responsable, comprometida y profundamente leal a México y a Chihuahua, por eso sé que su decisión la tomó poniendo siempre por delante el interés de las familias de su estado. ¡Eres una chihuahuense muy valiente! — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 26, 2021

Moreno señaló que el PRI continuará respaldando a sus candidatos y candidatas a presidencias municipales y diputaciones en el estado, “cerrando filas rumbo a la elección”.

4/4 Todos nuestros candidatos y candidatas son chihuahuenses leales a su tierra, hombres y mujeres de valores sólidos. Esta contienda requiere lo mejor de todos nosotros, está en juego el presente y el futuro de #Chihuahua, por eso vamos con todo, con el mejor equipo para ganar. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 26, 2021

“No decliné”: candidata del PRI

Un video del periódico La Opción de Chihuahua dio a conocer un video donde la candidata Graciela Ortiz rechaza haber hecho una declinación, y donde anuncia una conferencia de prensa para este 26 de mayo.

“No, no decliné, mañana te respondo lo que quieras”, dice al medio.

#ULTIMAHORA | Niega la candidata del PRI, Graciela Ortiz, declinar por Maru Campos pic.twitter.com/564h6b0URu — La Opción de Chih (@LaOpcion) May 25, 2021

Ortiz González señaló que las dirigencias nacionales del PRI y Acción Nacional han coincidido en la defensa de los chihuahuenses frente a la amenaza totalitarista que significa Morena.

“Ese fue el planteamiento que hoy expuse a los candidatos, líderes de comités municipales, sectores y organizaciones para lograr su respaldo y solidaridad en este momento histórico que vive Chihuahua”, expresó.

Por ello, “hoy pedí la autorización de los priistas para establecer un frente con Acción Nacional solo en la elección de gobernador”.

De transitar por esa vía, Graciela Ortiz habrá de acompañar al triunfo al resto de las y los candidatos del PRI a las alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales y federales.

Esta tarde, Fernando Baeza, el exgobernador de Chihuahua por el PRI, hizo un llamado para apoyar la candidatura de Maru Campos, de la alianza PAN-PRD, quien actualmente enfrenta acusaciones por presuntamente haber recibido sobornos por 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte entre 2014 y 2015, cuando ella era vicecoordinadora del PAN en el Congreso local.